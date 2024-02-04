У РФ заявили про атаку БПЛА на Курську область: начебто пошкоджено об'єкти зв'язку
Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що уранці 4 лютого регіон нібито атакували безпілотники. Унаслідок цього начебто пошкоджені об'єкти зв'язку
Про це він написав у Telegram.
За словами губернатора, у селищі Теткіне Глушківського району внаслідок атаки БПЛА ушкодження отримали інфраструктурні об'єкти зв'язку.
Росіянин традиційно звинуватив в обстрілі регіону Україну.
"Щойно це буде безпечно, аварійні бригади розпочнуть їх відновлення", - додав Старовойт.
- Днем раніше ще у трьох російських областях лунали вибухи та працювали системи ППО через нібито атаку безпілотників. У Волгограді спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.
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