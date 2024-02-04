У РФ заявили про атаку БПЛА на Курську область: начебто пошкоджено об'єкти зв'язку

Про це він написав у Telegram.

За словами губернатора, у селищі Теткіне Глушківського району внаслідок атаки БПЛА ушкодження отримали інфраструктурні об'єкти зв'язку.

Росіянин традиційно звинуватив в обстрілі регіону Україну.

"Щойно це буде безпечно, аварійні бригади розпочнуть їх відновлення", - додав Старовойт.