У Росії повідомили про атаку дронів на Воронеж і Білгород. У Волгограді горів нафтопереробний завод

Про атаку на Воронеж повідомив у Telegram губернатор області Олександр Гусєв.

Він стверджує, що дрон був зафіксований та ліквідований "черговими засобами ППО" на підльоті до Воронежа.

У нальоті безпілотника чиновник традиційно звинувачує Україну.

За словами місцевого губернатора, попередньо "постраждалих та руйнувань на землі немає".

Пожежа у Волгограді

За даними представників екстрених служб та міністерства надзвичайних ситуацій РФ, пожежа спалахнула близько 05:15 внаслідок падіння дрона на територію НПЗ в Червоноармійському районі Волгограда. Там стався вибух.

Зазначається, що вогонь поширився на 300 квадратних метрів. На місці працюють відповідні служби, вогонь намагаються загасити.

Як пишуть російські ТГ-канали, палає НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

У МНС Волгоградської області пізніше заявили, що "в оперативну чергову ЦУКЗ надійшло повідомлення про пожежу в Червоноармійському районі м. Волгограда".

"Під час прибуття перших пожежно-рятувальних розрахунків встановлено, що відбувається горіння розливу нафтопродукту на площі 300 кв. м. На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки Волгоградського пожежно-рятувального гарнізону. Попередньо загиблих і постраждалих немає. Причина встановлюється", - йдеться у заяві російського відомства.

Близько 06:00 росіяни заявили, що пожежу локалізували на 100 квадратних метрів.

ППО у Білгородській області

Крім того, неспокійно ближче до ранку у Білгородській області. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, у Новооскольському міському окрузі спрацювала російська система ППО.

Там нібито збили БПЛА літакового типу. Він наголосив, що постраждалих внаслідок цього немає.

"Внаслідок падіння уламків у хуторі Подільхи в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, посічені покрівля, фасад та паркан, а також припаркований автомобіль КАМАЗ. Обхід території буде продовжено у світлий час доби", - додав Гладков.