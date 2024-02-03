У Росії повідомили про атаку дронів на Воронеж і Білгород. У Волгограді горів нафтопереробний завод
У трьох російських областях уночі суботи, 3 лютого, лунали вибухи та працювали системи ППО через нібито атаку безпілотників. У Волгограді спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі
Про атаку на Воронеж повідомив у Telegram губернатор області Олександр Гусєв.
Він стверджує, що дрон був зафіксований та ліквідований "черговими засобами ППО" на підльоті до Воронежа.
У нальоті безпілотника чиновник традиційно звинувачує Україну.
За словами місцевого губернатора, попередньо "постраждалих та руйнувань на землі немає".
Пожежа у Волгограді
За даними представників екстрених служб та міністерства надзвичайних ситуацій РФ, пожежа спалахнула близько 05:15 внаслідок падіння дрона на територію НПЗ в Червоноармійському районі Волгограда. Там стався вибух.
Зазначається, що вогонь поширився на 300 квадратних метрів. На місці працюють відповідні служби, вогонь намагаються загасити.
Як пишуть російські ТГ-канали, палає НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".
У МНС Волгоградської області пізніше заявили, що "в оперативну чергову ЦУКЗ надійшло повідомлення про пожежу в Червоноармійському районі м. Волгограда".
"Під час прибуття перших пожежно-рятувальних розрахунків встановлено, що відбувається горіння розливу нафтопродукту на площі 300 кв. м. На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки Волгоградського пожежно-рятувального гарнізону. Попередньо загиблих і постраждалих немає. Причина встановлюється", - йдеться у заяві російського відомства.
Близько 06:00 росіяни заявили, що пожежу локалізували на 100 квадратних метрів.
ППО у Білгородській області
Крім того, неспокійно ближче до ранку у Білгородській області. За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, у Новооскольському міському окрузі спрацювала російська система ППО.
Там нібито збили БПЛА літакового типу. Він наголосив, що постраждалих внаслідок цього немає.
"Внаслідок падіння уламків у хуторі Подільхи в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, посічені покрівля, фасад та паркан, а також припаркований автомобіль КАМАЗ. Обхід території буде продовжено у світлий час доби", - додав Гладков.
- Нагадаємо, на території Воронезької області 2 січня під час атаки по Україні впав російський авіаційний боєприпас: були руйнування.
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