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Минулої доби на фронті сталось 144 боєзіткнення: окупанти найактивніші на Курахівському напрямку

Ксенія Золотова
15 листопада, 2024 п'ятниця
08:37
Війна з Росією ЗСУ

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 37 атак російської армія зі 144, які окупанти здійснили протягом минулої доби, 14 листопада, по всій лінії фронту

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Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ станом на 08:00 15 листопада.

Протягом минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 144 бойових зіткнення.

"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали два удари по скупченнях живої сили, озброєння та військової техніки ворога, а також уражено чотири склади боєприпасів", - звітували у відомстві.

На Харківському напрямку відбулося чотири ворожі атаки в районі населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

За уточненою інформацією, на Куп’янському напрямку за добу окупанти здійснили 11 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю, Загризового, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська відбили дев’ять атак загарбників поблизу населених пунктів Катеринівка, Дружелюбівка, Невське, Терни та Торське. Водночас ворог завдавав авіаударів в районі Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито два штурми поблизу Верхньокам’янського.

За підтримки авіації на Краматорському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону в районі населеного пункту Предтечине.

Неподалік населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка на Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак. До того ж активно застосовував бомбардувальну авіацію. Наші захисники відбили 24 ворожих штурми різної інтенсивності на Покровському напрямку  в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Пушкіне, Жовте та Пустинка.

Ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах населених пунктів Берестки, Сонцівка, Іллінка, Новоселидівка, Зоря, Дальне та Костянтинівка, де окупанти 37 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію на Времівському напрямку, на якому наші захисники відбили 12 атак окупантів в районі населених пунктів Макарівка, Янтарне, Рівнопіль, Новодарівка.

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Новоданилівки.

Чотири атаки окупантів не мали успіху на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Наші воїни продовжують активними діями завдавати загарбницьким військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в глибокому тилу", - додали у Генштабі.

Обстріли України

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, 50 авіаційних ударів, задіявши 103 КАБи. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, 92 з них – із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Слатине Харківської області; Сіверськ, Часів Яр, Міньківка, Майське, Іванопілля, Торецьк, Селидове, Калинове, Дачне, Романівка, Велика Новосілка, Сухі Яли, Шевченко Донецької області; Темирівка, Степногірськ, Приморське Запорізької області.

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
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