Молодіжна команда України успішно дебютувала на Міжнародній першості з робототехніки у Південній Кореї
Змагання Інтернешенал Програмінг Робот Челендж організувала корейська компанія РобоРобо – виробник робототехнічних освітніх рішень для шкіл. Участь у чемпіонаті взяли понад 200 команд. Попередньо – вони пройшли відбір на національному рівні
Юні українці стали першою європейською командою на азійських змаганнях за багаторічну історію чемпіонату.
“Були представники Малайзії, Сингапуру та багато представників Кореї. Було багато категорій, в нашій - завдання були пов"язані з лабіринтом: потрібно було з нього виїхати, в самому лабіринті виконати пару завдань, таких як здолати перешкоди та залишити об'єкт в певній зоні", - розповідає Ростислав Дольний, представник української команди.
Міжнародним змаганням, в яких взяло участь понад 200 команд, передував відбір на національному рівні. "Цього року, в травні, ми організували наші всеукраїнські змагання - це був відбірковий тур. В нас було чотири номінації, де дітки змагалися у керуванні роботами за допомогою дистанційного керування, це були робомісії на спеціальному полі", - розповідає Юрій Уляницький, тренер збірної.
Українська компанія СТЕМ-клас стала офіційним партнером змагань та отримала право проведення національного відбору Ай Пі Ар Сі Юкрейн. Організатори радять всім зацікавленим стежити за анонсами та готуватися до змагань в 2026 році.
"Хочемо подякувати Посольству України в Кореї та особисто Надзвичайному та Повноважному Послу України в Кореї Дмитрові Пономаренко за підтримку і теплу зустріч, за те, що надихнув дітей і допомагав нам під час перебування в Кореї. І величезна вдячність нашим партнерам - це компанія ІТ-кластер Черкас, це Віктор Євпак і Ольга Мазур, компанія М-Консалт з Дніпра", - коментує Галина Чибуровська, Амбасадорка СТЕМ-освіти.
Тренери та команда кажуть, що надихнулися прикладом технологічного розвитку Південної Кореї. Тож хотіли б розвивати робототехніку в Україні, зокрема, задля посилення армії та допомоги у відновлені держави.
