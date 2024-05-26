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На Харківському напрямку загроза прориву окупантів відбита, забезпечено стійку оборону, - Генштаб

26 травня, 2024 неділя
11:27
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення. Висока інтенсивність бойових дій залишається на Покровському напрямку, а на Харківщині РФ тричі намагалася штурмувати позиції ЗСУ

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення.

Ворожі обстріли України

За уточненою інформацією, 25 травня ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 10 ракетних ударів 13 ракетами, 40 авіаударів (зокрема, із застосуванням 56 КАБів), 1001 удар дронами-камікадзе (з яких fpv – 994). Також окупанти здійснили 3604 обстріли з різних видів озброєння, 96 із них - із РСЗВ.  Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. 

Уже з початку поточної доби на фронті відбулося 35 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 529 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Ворог завдав три авіаудари із застосуванням трьох керованих авіабомб.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Харківському напрямку загроза прориву окупантів відбита, забезпечено стійку оборону. Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат. Зокрема, ефективно взаємодіють українська артилерія та піхотні підрозділи. Російський агресор тричі намагався штурмувати позиції наших військ. Сили оборони відбили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернова. Разом із тим ворог продовжує спроби просунутися вперед із району села Лук’янці: триває бій. Водночас наші підрозділи продовжують заходи з посилення стійкості оборони. 

За уточненою інформацією, вчора ворог утратив на Харківському напрямку 179 осіб живої сили. Крім того, наші воїни знищили танк, бойову бронемашину, три артсистеми та шість одиниць автомобілів і спецтехніки.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбувалися шість бойових зіткнень. Одну атаку відбито. В районах Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки бої продовжуються. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку наші воїни дали жорстку відсіч спробі російських загарбників просунутися в бік Невського. Втрати ворога уточнюються.

На Краматорському напрямку противник активних дій не проводив. 

На Покровському напрямку інтенсивність бойових дій досить висока - на цей час противник вже 14 разів атакував позиції наших військ. Шість атак відбито, а вісім боєзіткнень, в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського, тривають. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника.

На Курахівському напрямку українські воїни вже відбили атаку окупантів районі Костянтинівки. Ворог на даний час продовжує наступальні дії в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку, неподалік Роздільного та Старомайорського, дві спроби окупантів покращити тактичне положення зазнали невдачі. 

На Оріхівському напрямку триває бій в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито дві атаки ворога в районі села Кринки. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника та подальшої стабілізації обстановки.

  • Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони відмінусували ще 1110 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
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