На ТОТ Луганщини окупанти ухвалили закон про "іноагентів"
Літак, 24 артсистеми і понад 1100 окупантів: що втратила армія РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони відмінусували ще 1110 російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки
Зміст
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 501 190 (+1110) осіб,
- танків ‒ 7662 (+12) од,
- бойових броньованих машин - 14 803 (+17) од,
- артилерійських систем – 12 953 (+24) од,
- РСЗВ – 1083 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 814 (+0) од,
- літаків – 357 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 425 (+11) од,
- крилатих ракет ‒ 2209 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17 639 (+31) од,
- спеціальної техніки ‒ 2111 (+7) од.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+18°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.87 Купівля 39.87Продаж 40.38
- EUR Купівля 43.09Продаж 43.84
- Актуальне
- Важливе
2024, неділя
26 травня
08:18
"Рятує життя": Боррель наголосив на необхідності надання Україні ППО після удару РФ по ТЦ у Харкові
08:17
У НАТО попередили Китай, що його підтримка РФ у війні проти України загрожує співпраці з Заходом
2024, субота
25 травня
21:41
Ексклюзив
Це пастка: журналіст Портников пояснив подальші дії РФ, якщо відбудуться мирні переговори
20:04
Оновлено
Росіяни вчетверте за 25 травня вдарили по Харкову: поранено 12 людей, серед них дитина
20:00
Ексклюзив
Є нюанс, який багато хто з фахівців упускає: Безсмертний щодо обмеження України завдавати ударів по території РФ
19:56
Оновлено
"Полісся" розбило "Шахтар" і дебютує в єврокубках. Результати й розклад 30-го туру УПЛ
19:54
У п'ятницю цар "хоче миру", а в суботу бомбить гіпермаркет із цивільними: реакція Чехії на удар РФ по "Епіцентру" в Харкові
19:11
Ексклюзив
Російська опозиція має партизанити та закликати світ дозволяти бити по об'єктах РФ, - дослідник Магалецький
18:19
Ексклюзив
Гаага може розпочати справу й проти України, - сходознавець Якубович про прагнення одночасно заарештувати і прем'єра Ізраїлю, і ватажків ХАМАСу
18:11
Оновлено
Столтенберг закликав НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по військових цілях у Росії. В Італії відреагували
17:25
Продовольчі хаби, вища освіта, електроенергетика. Зеленський пояснив, що Україна пропонує країнам Африки
16:30
Ексклюзив
Не назву це розкраданням, а маржею, яку б ми могли й не втратити: журналіст-розслідувач Ніколов про кошти, які були виділені на "велике будівництво"