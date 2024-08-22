На Кубані в порту "Кавказ" після прильоту загорівся й потонув пором із цистернами з пальним

Про це повідомляє Оперативний штаб Краснодарського краю.

"Унаслідок отриманих пошкоджень пором в акваторії порту "Кавказ" затонув. Осередків загоряння на території самого порту немає", - йдеться у повідомленні.

Раніше голова Темрюкського району Кубані Федір Бабенков заявляв, що 22 серпня о 16:30 годині Україна нібито атакувала залізничний пором, пришвартований у порту "Кавказ".

За його словами, там перебувало 30 цистерн із паливом. На місці працювали екстрені та спеціальні служби.

Telegram-канал "Кримський вітер" опублікував відео з місця прильоту, де чутно, що пожежа виникла внаслідок прильоту ракети. Наразі офіційних коментарів від української сторони немає.

Довідка. Порт "Кавказ" - п'ятий за вантажообігом порт РФ і другий за вантажообігом порт у Чорноморсько-Азовському басейні. Порт є одним з найбільших пасажирських портів Росії та дозволяє приймати залізничні пороми, які курсують між портом і Варною в Болгарії.