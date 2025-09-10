BROCARD Beauty Garden: найбільший простір краси в Україні

Він став найбільшим простором краси в Україні, що поєднує естетику живого саду, широкий вибір продукції світових брендів, сучасні сервіси і новий рівень клієнтського досвіду.

Компанія повідомила про це на своєму сайті.

Деталі мають значення

Площа магазину вражає – 1703 м². Тут усе продумано так, щоб відвідувачі могли не просто купувати косметику та парфумерію, а насолоджуватися естетикою простору і процесом вибору. Дизайн нагадує сучасний ботанічний сад: флористичні інсталяції, світлові акценти, натуральні відтінки і цікаве поєднання фактур в інтер’єрі створюють атмосферу, що надихає зупинитися й насолодитися миттю.

"Ідея Beauty Garden з'явилася ще до повномасштабної війни: ми уявляли простір, що виходить далеко за межі звичного магазину краси. Сьогодні ця мрія стала реальністю. Кожна деталь – від палітри кольорів до концепції простору – покликана дарувати відвідувачам багатовимірний досвід, новий рівень емоцій і сприйняття краси", – зазначає Олена Лада, директорка зі стратегічного розвитку "Брокард-Україна" та спонсорка проєкту.

Олена Лада, директорка зі стратегічного розвитку “Брокард-Україна”, спонсорка проєкту BROCARD Beauty Garden

Краса без обмежень

У BROCARD Beauty Garden представлено понад 400 провідних світових брендів, зібраних у тематичні галереї: засоби для макіяжу, аптечна косметика, БАДи, азійські бестселери, дитяча лінійка, косметика для тварин та багато іншого. Продумане розташування тематичних локацій допомагає легко орієнтуватися та знаходити потрібні продукти.

Особлива гордість компанії – галерея ароматів, де зібрані культові бренди, новинки сезону та парфумерні хіти різних років. Для поціновувачів нішевої парфумерії тут облаштовано окрему зону – 160 м², 111 брендів і десятки унікальних ароматів – кожен із власною унікальною історією, характером та філософією.

Індивідуальний підхід до кожного

У просторі Beauty Garden кожен відвідувач отримує особливу увагу. Наприклад, тут можна пройти діагностику шкіри та волосся за допомогою штучного інтелекту, після чого б’юті-експерти допоможуть розшифрувати результати та підібрати засоби догляду, які максимально відповідають саме вашим потребам. У компанії запевняють, що з таким підходом результат точно вразить. Тим більше, що в магазинах мережі представлені лише оригінальні продукти офіційних дистриб’юторів, що гарантує їхню якість і безпеку.

Сервіс, що дарує свободу

Щоб покупки у Beauty Garden були ще приємнішими, відвідувачі можуть скористатися електронним подарунковим сертифікатом eCard. BROCARD запустив цей сервіс навесні: ним зручно користуватися під час шопінгу на сайті brocard.ua та в застосунку BROCARD, а тепер – і в магазині Beauty Garden. Сертифікат можна придбати онлайн і отримати на телефон всього за кілька хвилин, його номінал варіюється від 200 до 25 000 грн. Це чудовий спосіб подарувати комусь свободу вибору, адже eCard можна розрахуватися за будь-які товари, навіть зі знижками.

Новий рівень для індустрії краси

Відкриття BROCARD Beauty Garden стало яскравою подією для українського ритейлу та новим кроком у розвитку індустрії краси. За словами керівництва компанії, концепція Beauty Garden унікальна не тільки для Києва і України, а й для всієї Європи – для традиційного ринку краси це новий рівень, що поєднує технології, інновації та персоналізований підхід. Простір Beauty Garden надихає, дарує турботу та красу кожному, хто сюди завітає.

Адреса: ТРЦ Respublika Park, Кільцева дорога, 1 (метро "Теремки").

