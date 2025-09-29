Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Найкращі практики будівництва: компанія blago співпрацює з європейськими архітекторами
Найкращі практики будівництва: компанія blago співпрацює з європейськими архітекторами

Ярослава Наумова
29 вересня, 2025 понедiлок
15:46
Економіка Компанія blago обмінюється досвідом із європейськими архітекторами

Компанія blago обмінюється досвідом із європейськими архітекторами для впровадження інноваційних девелоперських рішень

Зміст

У компанії роблять ставку на інновації та сучасний підхід до девелопменту. 

Нещодавно до України завітали відомі архітектори з Фінляндії та Швеції — Йоганнес Товат та Марко Касагранде, щоб поділитися європейським досвідом і баченням розвитку сучасних міських просторів.
Під час зустрічі експерти ознайомилися з поточними проєктами компанії та обговорили найкращі практики сталого будівництва, урбаністики та використання новітніх технологій у девелопменті.

blago

Роман Коржак, CEO компанії blago, зазначив:

"Ми прагнемо створювати не просто будівлі, а цілісні простори для життя. Ми мислимо глобально, розглядаючи будівельні комплекси як цілісну екосистему. Нашою конкурентною перевагою є розвинена система сервісів та післяпродажного супроводу клієнтів. Унікальним продуктом компанії у сфері будівельного бізнесу є власний мобільний додаток. Саме сервіси дозволяють нам, як девелоперу, вирізнятися серед інших і забезпечувати якісний рівень життя у наших житлових комплексах. Співпраця з такими фахівцями, як Йоганнес Товат і Марко Касагранде, допомагає нам рухатися у напрямку сучасної архітектури та сталого розвитку"

У компанії додають, що такі зустрічі з міжнародними експертами — це обмін найкращими практиками, коли європейські архітектори діляться своїми ідеями, а українські девелопери презентують власні підходи й досягнення. Така співпраця відкриває можливості для створення проєктів світового рівня на теренах України.

Йоганнес Товат — шведський архітектор і урбаніст, відомий проєктами з інтеграції екологічних технологій у міське середовище. Брав участь у розробці концепцій «зелених кварталів» у Стокгольмі та Гетеборзі. А також є учасником створення масштабного проєкту розвитку Відня на 350 гектарів, який став зразком сучасної урбаністики.

Марко Касагранде — фінський архітектор і екологічний урбаніст, лауреат кількох міжнародних премій у сфері сталого будівництва. Відомий своїми проєктами з розвитку громадських просторів і концепцією "екологічного урбанізму".
 

