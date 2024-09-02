Ні, якраз навпаки: в останні дні серпня запровадили експериментальний проєкт, який вимагає укріпити стіни шкіл та садків спеціальним захистом - габіонами. Проте коштів під це не передбачила.

Тобто, Кабінет міністрів вирішив свою відповідальність перекласти на плечі місцевих громад, які й без того ледве стягують кошти на зарплати педагогам.

Це - безвідповідальне рішення і під час години запитань до уряду, я звернувся персонально до прем’єра Шмигаля, аби з”ясувати його позицію.

Під загрозою зриву навчальний процес в сотнях шкіл, а в Карпатах взагалі готуються закривати очну форму та переходити на онлайн-навчання.

Я вимагаю припинити експерименти над дітьми. Їхні наслідки набагато гірші, ніж просто зірваний навчальний рік. Тисячі школярів їхні батьки вивезуть за кордоном: батьки просто вивезуть туди дітей. В умовах демографічної кризи, яку влада досі не розуміє як подолати, це пряма диверсія проти майбутнього нашої країни.

Здавалося б, що на третьому році війни питання захисту шкіл та укриттів взагалі не мало б стояти. Це першочергове, про що мав би подбати уряд. Але тільки за два тижні до початку навчального року в Кабміні раптом згадали про проблему. І для її вирішення 13 серпня запропонували експериментальний проєкт.

Згідно урядової постанови, школи та садочки повинні мати стаціонарне бомбосховище в радіусі п'ятисот метрів. Якщо ж такого немає, то стіни освітніх закладів мають бути додатково захищені габіонами.

Габіон - це елемент військової фортифікації. В перекладі з французької - “великий кошик”. Себто це сітчаста конструкція, заповнена сипучими матеріалами, які мають прийняти на себе ракетні та снарядні уламки.

Звісно, що влада в Києві не подумала про дерев’яні школи, яких ще багато в Україні, особливо в гірській місцевості. Їхні стіни не пристосовані для будівництва габіонів навколо них. А тим більше, до початку навчального року, звести захисні споруди в принципі було неможливим. Така несистемність та безвідповідальність влади розчаровує людей, вбиває освіту та змушує українців виїжджати на захід.

Очевидно, що безпека - понад усе. Але не можна всі регіони чесати одним гребінцем, - ситуація всюди різна.

Наприклад, в Харкові вже почали будувати три підземні школи, а в Запоріжжі погодили проєкти ще на п’ять таких шкіл. Адже ці міста в зоні досяжності не просто ракет, а й КАБів та далекобійної артилерії.

Але навіщо зривати навчальний процес у відносно безпечних регіонах? Наприклад, у Верховині, де за роки великої війни не було жодного прильоту, на габіони треба витратити стільки ж грошей, скільки на зарплату педагогам.

Такі хаотичні рішення - це результат браку системного мислення діючої влади, вони лише множать безлад в країні.

Протягом останнього року Міністерство освіти фактично вбило онлайн-навчання. Щоб привернути увагу до цієї проблеми я зробив документальний фільм (його можна переглянути за посиланням). А тепер уряд руйнує очну освіту.

Чому це відбувається? Навряд чи причиною є злий умисел, радше мова про брак стратегічної уяви у чиновників в сфері демографії. Саме тому я зареєстрував в парламенті законопроєкт 11424 “Про засади державної демографічної політики”, який, серед іншого, передбачає створення окремого Міністерства та профільного віце-прем’єра.

Усі рішення, які стосуються демографічної кризи, повернення біженців, освіти для їхніх дітей, будівництва житла для ВПО чи соціальних виплат, повинні проходити експертизу цього відомства. Тоді не доведеться розгрібати проблему, коли вона вже створена, як це сталося з габіонами в школах. Її гаситимуть ще на рівні безглуздих ініціатив.

Тому сподіваюся, що найближчим часом, депутати підтримають мої законодавчі ідеї.

Джерело

Про автора: Микола Княжицький, народний депутат України

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