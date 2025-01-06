Нічна атака РФ: сили ППО знищили 2 ракети та 79 ворожих безпілотників
У ніч проти понеділка, 6 січня, російські окупанти вчергове атакували Україну ударними безпілотниками й ракетами. Оборонцям неба вдалося знищити 81 ворожу повітряну ціль
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, з 18:00 5 січня до ранку наступного дня росіяни атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із південного напрямку, а також випустили 128 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.
Ворожі цілі запускали з напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.
Повітряний напад цієї ночі відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 військові підтвердили збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 79 ударних дронів у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Влучань не зафіксовано.
Крім того, 49 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
- Через падіння збитих ворожих безпілотників є пошкодження будівель підприємств, установ і приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальніше про наслідки атаки 6 січня читайте за посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.99 Купівля 41.99Продаж 42.6
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.07
- Актуальне
- Важливе