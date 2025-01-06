Нічна атака РФ: сили ППО знищили 2 ракети та 79 ворожих безпілотників

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 18:00 5 січня до ранку наступного дня росіяни атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із південного напрямку, а також випустили 128 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

Ворожі цілі запускали з напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.

Повітряний напад цієї ночі відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 військові підтвердили збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 79 ударних дронів у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Влучань не зафіксовано.

Крім того, 49 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.