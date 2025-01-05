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Головна Війна з Росією РФ запустила по Україні ударні БПЛА: ситуація ввечері 5 січня

РФ запустила по Україні ударні БПЛА: ситуація ввечері 5 січня

Катерина Єсікова
5 січня, 2025 неділя
20:13
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Увечері 5 січня російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed

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Про це повідомляють Повітряні сили.

О 17:47 військові попередили про загрозу ворожих дронів для Сумської області. Вони тримали курс на Полтавщину.

Крім цього, безпілотник фіксувався східніше Ніжина Чернігівської області, курс західний.

Тим часом нові безпілотники заходили через Запорізьку та Харківську області. О 19:30 дрон перебував у південній та східній частинах Харківщини, курс західний.

Станом на 19:55, за даними військових:

  • БПЛА південніше Павлограда Дніпропетровської області, курс південно-західний,
  • дрони у центральній та східній частинах Харківщини,  курс західний.

Приліт у Сумах

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що ворог увечері завдав удару БПЛА по інфраструктурі громади.

"Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Вибухи на Дніпропетровщині

Близько 20:00 "Суспільне" повідомило про вибухи у Павлограді Дніпропетровської області. 

Новина доповнюватиметься...

Теги:
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ППО
Суми
Сумщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
безпілотник
Павлоград
Запорізька область
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