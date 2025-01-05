Росіяни атакували "шахедами" інфраструктуру Сум
У неділю, 5 січня, російська окупаційна армія вдарила "шахедами" по інфраструктурі Сумської громади
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються", - йдеться у повідомленні.
- У суботу, 4 січня, російські окупанти вдарили КАБом по селищу Свеса на Сумщині. Внаслідок обстрілу зруйновано під'їзд багатоповерхівки, є поранені.
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