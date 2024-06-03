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НМТ-2024: дати проведення, коли результати та як порахувати бали

3 червня, 2024 понедiлок
14:06
Суспільство Національний мультипредметний тест

Один із найважливіших моментів для абітурієнтів, які планують вступити до вишів цього року - НМТ. Важливо знати всі умови та особливості, що стосуються тестування

Зміст

У 2024 році українські абітурієнти втретє зіткнуться з Національним мультипредметним тестуванням (НМТ) - формою вступних іспитів до вищих навчальних закладів. Ця система визначення знань і навичок забезпечить об'єктивне оцінювання абітурієнтів та надасть рівний доступ до вищої освіти.

Пройти НМТ можуть люди, які вже мають повну загальну середню освіту або здобули її в цьому навчальному році, за умови їхньої реєстрації відповідно до встановлених вимог.

Еспресо вже писало про те, як відбуватиметься та скільки часу дається на НМТ. Однак, є також деякі особливості, що потребують висвітлення, зокрема, коли буде відомо результати тестування та як самостійно порахувати бали.

Особливості, які варто знати учасникам НМТ

Вже триває основна сесія національного мультипредметного тесту для вступу до вишів, вона почалась 14 травня та продовжиться до 25 червня. Додаткова сесія відбуватиметься 11-19 липня.

Всі учасники отримали дані про місце проведення, точну дату та час іспиту через запрошення, яке є в їхньому особистому електронному кабінеті. Вхід до центрів, де проводять тестування починається за пів години та закінчується за 10 хвилин до початку проведення іспиту.

Для того, щоб учасника допустили до складання НМТ, в центрі тестування необхідно пред’явити такі документи:

  • сертифікат учасника НМТ;
  • документ, що посвідчує особу (лише оригінал) або електронний аналог у додатку "Дія".

Рекомендується мати при собі роздруковане запрошення. Крім того, варто взяти з собою ручку, прозору пляшку питної води та перекус. Важливо також обдумати варіантами щодо теплого одягу, якщо доведеться довго перечікувати повітряну тривогу в укритті. Паперові чернетки учасники отримають вже перед початком іспиту.

Заборонено мати при собі будь-які предмети, що не передбачені для проходження тесту, їх варто залишити у відведеному для цього місці в аудиторії.

Коли буде відомо результати проведення НМТ?

Абітурієнти зможуть переглянути свої тестові бали за кожен блок одразу після завершення всіх завдань НМТ на екрані комп'ютера. Переведені у шкалу від 100 до 200 балів результати іспиту будуть опубліковані в персональному е-кабінеті на сайті УЦОЯО.

Для тих, хто складав іспит в основі сесії ці дані будуть відомі до 2 липня, а для тих, хто у додатковій - до 26 липня.

освіта Рівне

Фото: Рівненська ОВА

Як переводять тестові бали у кінцеву 200-бальну рейтингову оцінку?

Для визначення результатів тестування використовуватимуться показники кожного блоку, які будуть переведені у шкалу від 100 до 200 балів. Ця рейтингова оцінка базується на таблицях перетворення тестових результатів з усіх предметів.

Для отримання оцінки від 100 до 200 балів необхідно набрати щонайменше 15% правильних відповідей на завдання кожного предмета. Зокрема, учасник повинен набрати мінімум 7 балів з української мови, української літератури біології та географії, 5 балів з математики, фізики та іноземної мови, 6 балів з хімії та 8 балів з історії України. Цей мінімальний "поріг" має бути пройдено для того, щоб мультипредметний тест вважався складеним.

Кожний предмет НМТ матиме ваговий коефіцієнт, що залежить від обраної абітурієнтом спеціальності. Для інженерних напрямів більшу вагу матиме результат з математики або, наприклад, фізики, тоді як для гуманітарних – оцінка з української мови чи історії України. Коефіцієнти можна знайти в додатку 7 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році, як зазначають на веб-порталі Освіта.UA.

Це дозволяє вступникам ефективніше планувати стратегію виконання завдань, оскільки коефіцієнти допомагають зрозуміти, який блок є найбільш важливим для вступу на обрану спеціальність.

В особистому кабінеті у вкладці "Результати" абітурієнт зможе згенерувати Інформаційну картку учасника НМТ, що буде необхідна для вступу у виші.

Як та коли можна буде отримати витяг з відомостей результатів?

Абітурієнтам, які беруть участь в основній сесії НМТ 2024 року та мають намір навчатися за кордоном, необхідно буде зачекати офіційного оголошення результатів, що будуть із 2 липня. Лише після цієї дати вони можуть замовити витяг з відомостей результатів мультипредметного тесту. Для цього майбутній студент повинен подати до УЦОЯО:

  • заяву щодо замовлення витягу;
  • копію документа, який використовувався для реєстрації у НМТ. Якщо копіювання цього документа неможливе, можна надати копію іншого документу, який підтверджує особу.

Документи для виготовлення витягу слід надіслати через e-mail ([email protected]) або за адресою вул. Володимира Винниченка, 5, м. Київ, 04053.

Копії поданих документів мають бути завірені написом "Згідно з оригіналом" (без лапок), особистим підписом учасника, вказано його ім'я та прізвище, а також дата засвідчення.

Теги:
Новини
Україна
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освіта
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