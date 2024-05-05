Великдень. Порадимо, як привітати близьких з головним святом християнства

Дати святкування Великодня 2024:

22 квітня — 30 квітня — святкування Песаху

31 березня — католицька Пасха

5 травня — християни східного обряду (греко-католики й православні) святкують Пасху.

Привітання з Великоднем 2024 подарують вашим рідним та близьким гарний настрій на пасхальне святкове піднесення духу. Ми підготували для вас добірку вітань з Пасхою – збережіть їх собі!

Привітання з Великоднем 2024 у прозі потішать ваших найближчих у світле свято Воскресіння Христового.

Цього року, як і минулого, ми найбільше бажаємо для України мирного неба, перемоги та повернення додому наших захисників живими й здоровими.

Як можна привітати рідних та близьких з Великоднем

Христос Воскрес! Бажаю весняного тепла у серці, процвітання, миру та благоденства.

***

Вітаю з цим світлим святом. І в цей недільний день хочеться побажати блага і добра. Нехай на душі буде тепло і спокій, над головою буде мирне небо, а поруч – улюблені та веселі рідні та друзі.

***

Христос Воскрес! Сердечно вітаю зі святом Святої Пасхи. Від усієї душі бажаю, щоб радість Воскресіння Христового наповнювала серце, а світло Божественної любові зігрівало рідних і близьких

***

Вітаю зі світлим святом Пасхи! Нехай зійде на твій дім благодать, мир і спокій. Нехай панують у вашій родині любов і доброта, турбота один про одного.

***

Зі світлим Великоднем вітаю! Христос воскрес, і нехай він подарує вам богатирське здоров’я, світлої долі, прекрасного настрою, гармонійного єднання з собою. Щастя вам, а також тепла та затишку будинку!

***

Вітаємо Вас зі світлим святом Христового Воскресіння, нехай передзвін великодніх дзвонів принесе Вам лише благі вісті, нехай Ваше серце наповниться радістю, хай віра допомагає Вам долати труднощі

***

Нехай у серці панує лише світло, в будинку – затишок і добробут, у близьких – міцне здоров'я і радість у душі. Світле свято Великдень – день, коли, здавалося б, неможливе може стати дійсністю, тому не переставай вірити. Зі святом!

***

Вітаю з Великоднем! Тобі бажаю ясного сонця над головою, позитивних думок, добрих вчинків, привітних усмішок, безмежного кохання і море блаженства.