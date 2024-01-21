Проіранські бойовики вдарили балістичною ракетою по авіабазі США в Іраку: щонайменше один військовий поранений
Ввечері 20 січня бойовики, яких підтримує Іран, запустили балістичні ракети по авіабазі США в Іраку Аль-Асад. Щонайменше один іракський військовослужбовець отримав поранення
Про це повідомляє Центральне командування США.
"Приблизно о 18:30 (за багдадським часом) 20 січня підтримувані Іраном бойовики запустили кілька балістичних ракет і ракет у Західному Іраку, націлившись на авіабазу Аль-Асад", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що більшість ракет були перехоплені системами ППО, а інші влучили в базу.
Військові оцінюють збитки від атаки.
"Ряд американських співробітників проходять обстеження на предмет черепно-мозкових травм. Щонайменше один іракський військовослужбовець отримав поранення", - зазначили у командуванні.
- Військову базу Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході атакували. Бойовики застосували 15 ракет.
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