Військову базу США в Сирії зазнала ракетного удару
Військову базу Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході атакували. Бойовики застосували 15 ракет
Про це повідомляє Центральне Командування Збройних сил США (CENTCOM) у Twitter.
Бойовики випустили з Іраку п'ятнадцять 122-міліметрових ракет по військовій базі США Rumalyn Landing Zone в Сирії 3 грудня. Зазначається, що постраждалих серед персоналу та пошкоджень техніки немає.
"Об’єднана оперативна група виявила вихідну точку за допомогою засобів ISR та передала це місце іракським силам безпеки, які переїхали туди та дослідили його. На місці розміщувався бензовоз, пристосований для запуску до 20 ракет", - заявили в CENTCOM.
- Ракета, ймовірно, випущена бойовиками ХАМАС під час атаки на Ізраїль 7 жовтня, влучила в ізраїльську військову базу, де, нібито, зберігається ядерна зброя.
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