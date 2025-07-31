Рада ухвалила закон про обов'язкові 15 днів відпустки для військових і 14 додаткових днів - для УБД
Верховна Рада 31 липня ухвалила закон про обов’язкові дні щорічної відпустки для військовослужбовців
Про це повідомив Генштаб.
"Верховна Рада України підтримала законопроєкт, яким передбачено обов’язкове надання військовослужбовцю 15 діб щорічної основної відпустки. Таке право може бути нереалізоване лише за власним бажанням військового", – йдеться в матеріалі.
Водночас учасники бойових дій отримали 14 додаткових днів відпустки за дозволом командира.
Таким чином, українські військові зможуть скористатися правом на отримання 30 днів основної відпустки – 15 з них обовʼязкові.
10 днів відпустки надаватимуть за сімейними обставинами, і для учасників бойових дій – 14 днів додаткової відпустки.
Також зараз опрацьовують механізм компенсації невикористаних днів відпустки щороку, а не після звільнення.
"Раніше у всіх було 30 днів відпустки. Зараз додали 14 днів для учасників бойових дій. Ця норма існувала і раніше, але для військових вона не діяла під час воєнного стану. Тепер діє. Щодо гарантованих 15 днів. Раніше їх не було, і могла виникнути ситуація, коли через рішення командира (наприклад, у разі складної ситуації в підрозділі) людина не мала можливості піти у відпустку взагалі. Тепер є 15 днів, гарантованих законом. Решта — залежно від можливостей у підрозділі", – пояснив заступник керівника ОП Павло Паліса.
- У червні Верховна Рада прийняла в цілому зміни до законопроєкту №11495 "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
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