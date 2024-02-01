"Реал" з Луніним переміг "Гетафе" та відібрав у "Жирони" лідерство у Ла Лізі
"Реал" з українцем Андрієм Луніним у воротах переміг "Гетафе" у перенесеному матчі чемпіонату Іспанії з футболу та відібрав лідерство у "Жирони"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Український голкіпер Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "Реалу" та залишив поле без пропущених голів.
Мадридці вийшли вперед на 14-й хвилині зусиллями Хоселу. У другому таймі він зробив дубль та збільшив перевагу "Реалу".
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"Реал" переміг "Гетафе" 2:0, набрав 57 очок та вийшов на перше місце у Ла Лізі. Мадридці відібрали лідерство у "Жирони", за яку виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик. Каталонці з 55 пунктами опустилися на другу позицію. Слідом за ними в турнірній таблиці розташувалися "Атлетико" та "Барселона", які мають по 47 балів.
24-річний Андрій Лунін у нинішньому сезоні зіграв за "Реал" 14 матчів та вшосте не пропустив жодного гола.
Чемпіонат Іспанії
Матч 20-го туру
1 лютого
"Гетафе" - "Реал" 0:2
Голи: Хоселу, 14, 56
- 31 січня бразильський футболіст Вітор Роке забив за "Барселону" через хвилину після дебюту за команду та приніс каталонцям перемогу над "Осасуною" у чемпіонаті Іспанії.
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