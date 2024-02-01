"Реал" з Луніним переміг "Гетафе" та відібрав у "Жирони" лідерство у Ла Лізі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Український голкіпер Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "Реалу" та залишив поле без пропущених голів.

Мадридці вийшли вперед на 14-й хвилині зусиллями Хоселу. У другому таймі він зробив дубль та збільшив перевагу "Реалу".

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"Реал" переміг "Гетафе" 2:0, набрав 57 очок та вийшов на перше місце у Ла Лізі. Мадридці відібрали лідерство у "Жирони", за яку виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик. Каталонці з 55 пунктами опустилися на другу позицію. Слідом за ними в турнірній таблиці розташувалися "Атлетико" та "Барселона", які мають по 47 балів.

24-річний Андрій Лунін у нинішньому сезоні зіграв за "Реал" 14 матчів та вшосте не пропустив жодного гола.

Чемпіонат Іспанії

Матч 20-го туру

1 лютого

"Гетафе" - "Реал" 0:2

Голи: Хоселу, 14, 56