Новачок "Барселони" забив за хвилину після дебюту та врятував матч з "Осасуною"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У матчі 20 туру Ла Ліги Вітор Роке вперше зіграв за "Барселону". Він вийшов на заміну на 62-й хвилині, а на наступній - відправив м'яч у ворота "Осасуни". Гол бразильця у підсумку виявився вирішальним.

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Каталонці з 67-ї хвилини грали у більшості через вилучення у "Осасуни" Унаї Гарсії.

"Барселона" перемогла "Осасуну" 1:0, набрала 47 очок та займає в турнірній таблиці третє місце. Першою з 55 пунктами йде "Жирона", за яку виступають українці Артем Довбик та Віктор Циганков. Другу позицію з 54 балами займає "Реал", ворота якого захищає ще один футболіст збірної України - Андрій Лунін.

18-річний Вітор Роке перейшов до "Барселони" 1 січня з бразильського "Атлетико Паранаенсе" за 40 млн євро.

Чемпіонат Іспанії

20-й тур

31 січня

"Барселона" - "Осасуна" 1:0

Гол: Вітор Роке, 63

Вилучення: Унаї Гарсія, 67