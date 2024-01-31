Новачок "Барселони" забив за хвилину після дебюту та врятував матч з "Осасуною"
Бразильський футболіст Вітор Роке забив за "Барселону" через хвилину після дебюту за команду та приніс каталонцям перемогу над "Осасуною" у чемпіонаті Іспанії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У матчі 20 туру Ла Ліги Вітор Роке вперше зіграв за "Барселону". Він вийшов на заміну на 62-й хвилині, а на наступній - відправив м'яч у ворота "Осасуни". Гол бразильця у підсумку виявився вирішальним.
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Каталонці з 67-ї хвилини грали у більшості через вилучення у "Осасуни" Унаї Гарсії.
"Барселона" перемогла "Осасуну" 1:0, набрала 47 очок та займає в турнірній таблиці третє місце. Першою з 55 пунктами йде "Жирона", за яку виступають українці Артем Довбик та Віктор Циганков. Другу позицію з 54 балами займає "Реал", ворота якого захищає ще один футболіст збірної України - Андрій Лунін.
18-річний Вітор Роке перейшов до "Барселони" 1 січня з бразильського "Атлетико Паранаенсе" за 40 млн євро.
Чемпіонат Іспанії
20-й тур
31 січня
"Барселона" - "Осасуна" 1:0
Гол: Вітор Роке, 63
Вилучення: Унаї Гарсія, 67
- 27 січня головний тренер "Барселони" Хаві Ернандес оголосив, що залишить команду наприкінці сезону.
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