Релізи трьох непересічних короткометражних фільмів
Короткометражний фільм, короткометражка, короткий метр — так ми називаємо фільми, зняті на противагу повнометражним в лаконічності по часу
"Ми не згаснемо"
Фільм "Ми не згаснемо", знятий режисеркою Алісою Коваленко розповідає непересічну історію з життя п'яти підлітків із Луганської області.
Кіногерої проживають у прифронтових містечках Станиця Луганська та Золота. До лютого 2022 року поблизу цих містечок проходила лінія зіткнення. Діти марять змінами у своєму житті. Одного дня їх запрошують в подорож Гімалаями…
"Фотофобія"
"Фотофобія" – цей фільм зняв український режисер Павло Пекарчик у копродукції з Чехією та Словаччиною. Сюжет картини розгортається на тлі перших днів повномасштабного вторгнення окупантів з Росії. Розповідь піде про підлітків, які ховаються на станціях харківського метро від ворожих обстрілів…
"ГКЧП"
Ця кінострічка від режисера Аркадія Непиталюка стала кращим ігровим фільмом на 39-му Міжнародному фестивалі короткометражних фільмів у Берліні.
За сюжетом ми повертаємось у 19 серпня 1991 року. У дитячому таборі близь Запоріжжя життя протікає так, як це було ще при СРСР саме в той день: юнак Андрійко викрадає подарунки для Іри, в яку закоханий, за що змушений тікати від міліціонера, вихователь Тарас закоханий у директорку Галину,та жінці це абсолютно байдуже. Раптом на тлі цих буденних історій завгосп табору й колишній дисидент приніс дивну новину: у Москві вирують мітинги, а по телевізору безперестанку прокручують балет - "Лебедине озеро"...
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