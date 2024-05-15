РФ скористалася моментом, ситуація на українському фронті складна, - Пентагон
Речник Пентагону Патрік Райдер заявив, що ситуація на полі бою в Україні залишається складною. Росія скористалася моментом і намагається просуватися вперед
Про це повідомляє "Європейська правда".
За словами Райдера, США наполегливо працюють над тим, щоб пришвидшити надання допомоги Україні.
"Зараз в Україні складна ситуація на полі бою. Але за всіма даними ви знаєте, що українці продовжують вживати заходів для захисту своєї території. І ми зробимо все можливе, щоб надати їм критично важливе озброєння і припаси, яких вони потребують", - заявив речник.
Водночас він припустив, що одним із факторів активізації РФ стала затримка зі схваленням допомоги з боку США: "Росіяни скористалися ситуацією на полі бою і намагаються просунутися вперед. Якими б незначними не були ці просування, це, безумовно, викликає занепокоєння".
- Ввечері вівторка, 14 травня, стало відомо, що українські війська перемістились на більш вигідні позиції в районі Лук’янців та Вовчанська Харківської області.
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