РФ скористалася моментом, ситуація на українському фронті складна, - Пентагон

Про це повідомляє "Європейська правда".

За словами Райдера, США наполегливо працюють над тим, щоб пришвидшити надання допомоги Україні.

"Зараз в Україні складна ситуація на полі бою. Але за всіма даними ви знаєте, що українці продовжують вживати заходів для захисту своєї території. І ми зробимо все можливе, щоб надати їм критично важливе озброєння і припаси, яких вони потребують", - заявив речник.

Водночас він припустив, що одним із факторів активізації РФ стала затримка зі схваленням допомоги з боку США: "Росіяни скористалися ситуацією на полі бою і намагаються просунутися вперед. Якими б незначними не були ці просування, це, безумовно, викликає занепокоєння".