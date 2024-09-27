РФ за добу війни в Україні втратила 1370 військових, 21 танк і 58 артсистем
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1370 військових. Українські захисники знищили 21 ворожий танк і 58 артсистем
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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 649170 (+1370) осіб
- танків ‒ 8846 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17396 (+48) од,
- артилерійських систем– 18678 (+58) од,
- РСЗВ – 1199 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 961 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16031 (+85),
- крилаті ракети ‒ 2608 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 3192 (+2)
В Генштабі зазначають, що дані уточнюються.
- Станом на ранок п'ятниці, 27 вересня, російська окупаційна армія утримує в Чорному морі три кораблі, з яких 2 є ракетоносіями із загальним залпом - до 8 "калібрів".
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