Росія розробила план втручання у вибори в Молдові, - Bloomberg
Росія планує втручання у вибори в Молдові для ослаблення проєвропейського уряду та впливу на євроінтеграційний курс країни
Як повідомляє агентство Bloomberg.
Документи, з якими вони ознайомились свідчать про те, що Росія розробила план втручання у парламентські вибори в Молдові, що відбудуться 28 вересня 2025 року. Метою є ослаблення проєвропейської Партії дії та солідарності президента Маї Санду та зрив євроінтеграційних зусиль країни.
Росія намагається вплинути на вибори в Молдові кількома способами: маніпулює голосами закордонних виборців, організовує протести та провокації для дестабілізації країни, проводить масштабні дезінформаційні кампанії в соцмережах для дискредитації президентки Санду та тисне на державних службовців, використовуючи компрометуючі матеріали.
Майя Санду, фото: gettyimages
"Мета Кремля зрозуміла: захопити Молдову через виборчу скриньку, використати нас проти України та перетворити нас на стартовий майданчик для гібридних атак на Європейський Союз", – сказала Санду законодавцям ЄС у Страсбурзі 9 вересня. "Ось чому ці вибори дуже важливі. Захищаючи їх, ми захищаємо не лише Молдову, а й регіональну безпеку та стабільність".
Європейські урядовці висловили стурбованість щодо масштабів російського втручання, зазначаючи, що Кремль, ймовірно, виділив значні ресурси для впливу на вибори в регіоні. Зокрема, у попередніх виборчих кампаніях у Грузії та Румунії були зафіксовані аналогічні спроби втручання.
Молдова активно протидіє цим загрозам. Молдовська поліція вживає заходів проти дезінформаційних кампаній та спроб підкупу голосів. Нещодавно влада офіційно звернулася з проханням заблокувати 443 канали TikTok, пов'язані з поширенням фейкових новин.
Європейський Союз висловив свою підтримку заявці Молдови на членство, а високопосадовці з Франції, Німеччини та Польщі відвідали Кишинів наприкінці серпня, підтверджуючи свою підтримку євроінтеграційним прагненням Молдови.
- 9 вересня 2025 року Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її державі потрібно приєднатися до Європейського Союзу, аби "пережити агресію Росії"
