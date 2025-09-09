Молдова не переживе погрози Путіна, якщо не вступить у ЄС, - Санду
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що її державі потрібно приєднатися до Європейського Союзу, аби "пережити агресію Росії"
Її слова цитує Politico.
Санду підкреслила, що перед парламентськими виборами Молдова зіткнулася "з необмеженою гібридною війною в масштабах, небачених до повного вторгнення в Україну".
За її словами, РФ – "найбільша загроза, з якою ми стикаємося", а Кишинів "не переживе погрози Путіна, якщо не вступить у ЄС".
"Мета Москви зрозуміла. Захопити Молдову через виборчу урну, використати нас проти України та перетворити нас на стартовий майданчик для гібридних атак на Європейський Союз", – заявила президентка.
Водночас вона наголосила: Молдова не просить про скорочення свого євроінтеграційного шляху.
"Ми старанно виконуємо домашнє завдання", – сказала Санду, додавши, що країна бере участь у "гонці з часом", аби захистити свою демократію від Москви.
- 22 липня Лідери партій соціалістів, комуністів, "Серце Молдови" й "Майбутнє Молдови" оголосили про плани обʼєднатися в єдиний блок для участі в парламентських виборах.
- Через тиждень три проросійські опозиційні партії Молдови "Соціалісти", "Серце Молдови" та "Майбутнє Молдови" 29 липня подали документи до ЦВК для реєстрації єдиного "Патріотичного блоку" для парламентських виборів 28 вересня.
- 30 серпня виборчий "Блок національної єдності" розпочав свою агітаційну кампанію перед парламентськими виборами 28 вересня 2025 року у Молдові.
