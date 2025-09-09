Молдова не переживе погрози Путіна, якщо не вступить у ЄС, - Санду

Її слова цитує Politico.

Санду підкреслила, що перед парламентськими виборами Молдова зіткнулася "з необмеженою гібридною війною в масштабах, небачених до повного вторгнення в Україну".

За її словами, РФ – "найбільша загроза, з якою ми стикаємося", а Кишинів "не переживе погрози Путіна, якщо не вступить у ЄС".

"Мета Москви зрозуміла. Захопити Молдову через виборчу урну, використати нас проти України та перетворити нас на стартовий майданчик для гібридних атак на Європейський Союз", – заявила президентка.

Водночас вона наголосила: Молдова не просить про скорочення свого євроінтеграційного шляху.

"Ми старанно виконуємо домашнє завдання", – сказала Санду, додавши, що країна бере участь у "гонці з часом", аби захистити свою демократію від Москви.