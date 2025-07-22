У Молдові 4 опозиційні сили оголосили намір обʼєднатися у блок, аби відсторонити від влади партію Санду на виборах
Лідери партій соціалістів, комуністів, "Серце Молдови" й "Майбутнє Молдови" оголосили про плани обʼєднатися в єдиний блок для участі в парламентських виборах
Про це повідомило NewsMaker.
"Сьогодні виконується бажання, якого багато хто чекав протягом цих років — консолідація лівих і центристсько-лівих політичних сил. Наша щира мета — побудувати патріотичний блок. Сподіваюся, що ми, лідери, продемонструємо політичну зрілість і поставимо національний інтерес країни вище партійних амбіцій", — заявив лідер Партії соціалістів Ігор Додон.
Натомість глава партії "Серце Молдови" Ірина Влах розкритикувала чинну владу, сказавши, що "важливим завданням" для виборів є відсторонити від влади партію президентки Маї Санду PAS ("Дія і солідарність").
"Місія нашого блоку на цьому не закінчується. Ми йдемо до парламенту, щоб взяти на себе відповідальність за управління країною. Сформувати правлячу більшість, затвердити новий уряд, який зупинить руйнування і відновить Молдову — це те, що чекає від нас народ Молдови", — додала вона.
Водночас лідер "Майбутнє Молдови" Васілє Тарлєв прокоментував оголошені журналісткою чутки, що ідея створення такого блоку походить із Росії.
"Ви — симпатична леді, як і всі наші молдовки, і, на жаль, вірите в брехню. Прошу вас, наберіться терпіння. Сьогодні на брифінгу ми оголосили про намір сформувати виборчий блок. Що стосується його назви та інших питань, всьому свій час", – відповів політик.
- 19 липня центральна виборча комісія Молдови, спираючись на матеріали Служби інформації та безпеки (СІБ), відмовила створеному в Москві блоку партій "Victorie - Побєда" в участі у призначених на 28 вересня 2025 року найближчих муніципальних виборах.
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