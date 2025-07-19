Молдовська ЦВК не допустила до місцевих виборів проросійський блок "Побєда"
Центральна виборча комісія Молдови, спираючись на матеріали Служби інформації та безпеки (СІБ), відмовила створеному в Москві блоку партій "Victorie - Побєда" в участі у призначених на 28 вересня 2025 року найближчих муніципальних виборах
Відповідне рішення прийнято в суботу, 19 липня, розповідає офіційний сайт установи.
"Служба інформації та безпеки повідомила Комісію про проведення 6 липня 2025 року в Москві, Російська Федерація, заходу, в якому взяли участь члени, причетні до запиту на реєстрацію виборчого блоку, та Ілан Шор, який публічно заявив про намір блоку "Побєда" подати документи для участі у парламентських виборах та змінити політичну владу в країні "за будь-яку ціну". Згідно з висновками Служби інформації та безпеки, дії на цьому заході свідчать про атаку на існуючий конституційний лад із підбурюванням до недотримання конституційного ладу, а також про створення стану ворожості до державних інституцій", - зазначає молдовська ЦВК.
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ЦВК Молдови також звернулася до Міністерства юстиції з закликом щодо припинення діяльності чотирьох партій-учасниць блоку "Побєда":
"Відродження",
"Сила альтернативи та порятунку Молдови",
"Шанс",
"Victorie - Побєда".
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Як вважає Комісія, усі вони є прихованим продовженням визнаної антиконституційною й забороненої партії "Шор" олігарха-утікача Шора.
- Звинувачений у фінансовому шахрайстві (справа про крадіжку мільярда з банків Молдови) проросійський молдовський політик і підприємець, громадянин РФ Ілан Шор переховується в Москві. Своєю метою він називає відвернення Молдови від євроінтеграційного курсу й повернення в залежність від РФ.
- Шор постійно близько спілкується з оточенням Путіна, насамперед з Дмитром Пєсковим.
- Молдовські спецслужби викрили створену Шором мережу підкупу виборців - передусім на основі громадян пенсійного віку, які мають ностальгію щодо СРСР, а також не допустили ввезення ним до країни російських бойовиків і кримінальників для здійснення силового захоплення влади.
- Ще однією групою всередині Молдови, на яку спирається Шор, є клір РПЦ.
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