Молдовська ЦВК не допустила до місцевих виборів проросійський блок "Побєда"

Відповідне рішення прийнято в суботу, 19 липня, розповідає офіційний сайт установи.

"Служба інформації та безпеки повідомила Комісію про проведення 6 липня 2025 року в Москві, Російська Федерація, заходу, в якому взяли участь члени, причетні до запиту на реєстрацію виборчого блоку, та Ілан Шор, який публічно заявив про намір блоку "Побєда" подати документи для участі у парламентських виборах та змінити політичну владу в країні "за будь-яку ціну". Згідно з висновками Служби інформації та безпеки, дії на цьому заході свідчать про атаку на існуючий конституційний лад із підбурюванням до недотримання конституційного ладу, а також про створення стану ворожості до державних інституцій", - зазначає молдовська ЦВК.

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ЦВК Молдови також звернулася до Міністерства юстиції з закликом щодо припинення діяльності чотирьох партій-учасниць блоку "Побєда":

"Відродження",

"Сила альтернативи та порятунку Молдови",

"Шанс",

"Victorie - Побєда".

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Як вважає Комісія, усі вони є прихованим продовженням визнаної антиконституційною й забороненої партії "Шор" олігарха-утікача Шора.