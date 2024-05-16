Молдовський олігарх Ілан Шор заявив, що має російське громадянство

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на інтерв’ю російському блогеру "Стас Ай, Как Просто".

В цьому відео олігарх-втікач Ілан Шор і повідомив, що має російський паспорт.

"Сьогодні я є громадянином Російської Федерації", - сказав він.

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