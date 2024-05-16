Молдовський олігарх Ілан Шор заявив, що має російське громадянство
Молдовський олігарх Ілан Шор, заочно засуджений у справі про "крадіжку мільярда" з молдовських банків заявив, що має російське громадянство
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на інтерв’ю російському блогеру "Стас Ай, Как Просто".
В цьому відео олігарх-втікач Ілан Шор і повідомив, що має російський паспорт.
"Сьогодні я є громадянином Російської Федерації", - сказав він.
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- Антикорупційна прокуратура Молдови 24 квітня повідомила, що завершила розслідування й передала до суду справу проти башкана (голови) автономії Гагаузія Євгенії Гуцул і керівника головного офісу неконституційної партії "Шор" у Кишиневі.
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