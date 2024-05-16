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Молдовський олігарх Ілан Шор заявив, що має російське громадянство

16 травня, 2024 четвер
12:15
Світ Ілан Шор
Зміст

Молдовський олігарх Ілан Шор, заочно засуджений у справі про "крадіжку мільярда" з молдовських банків заявив, що має російське громадянство

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на інтерв’ю російському блогеру "Стас Ай, Как Просто".

В цьому відео олігарх-втікач Ілан Шор і повідомив, що має російський паспорт.

"Сьогодні я є громадянином Російської Федерації", - сказав він.

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  • Антикорупційна прокуратура Молдови 24 квітня повідомила, що завершила розслідування й передала до суду справу проти башкана (голови) автономії Гагаузія Євгенії Гуцул і керівника головного офісу неконституційної партії "Шор" у Кишиневі.
Теги:
Росія
Молдова
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