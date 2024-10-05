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Священики РПЦ з Молдови їздили до Москви за інструктажем й отримали від друга Пєскова гроші на підкуп учасників референдуму про вступ до ЄС

Анатолій Буряк
5 жовтня, 2024 субота
23:20
Світ Ілан Шор

За два тижні, 20 жовтня 2024 року, у Молдові одночасно з президентськими виборами відбудеться загальнонаціональний референдум щодо вступу країни до Європейського Союзу

Зміст

Аби вплинути на волевиявлення молдован Кремль організував мережу з політичної пропаганди та прямого підкупу виборців за участю низки православних священиків. Їм переказували кошти на рахунки російського "Промсвязьбанку" і вони знімали готівку в невизнаному Придністров'ї, де функціонують елементи банківської системи РФ. Про це в етері кишенівського телеканалу TV8 заявив начальник генерального інспекторату поліції (ГІП) Молдови Віорел Чернеуцану.

За його словами, гроші їздили переводити в готівку різні особи з "активу" Шора, але були в їхньому середовищі й 15-20 священиків, які знімали в Придністров'ї від 500 до 800 євро щомісяця на людину, а потім роздавали гроші на підкуп виборців. Частину чи всю суму могли залишити собі як винагороду.

"Щонайменше 15-20 церковних діячів задокументовані поліцією як особи, які скористалися цим механізмом та поїхали до Придністровського регіону, щоб зняти гроші з цих рахунків та карт", - зазначив Чернеуцану.

Картки "Мір" для молдавських священиків

У розслідуванні, опублікованому наприкінці серпня на порталі журналістів-розслідувачів Deschide.md, повідомлялося, що десятки священиків Митрополії Молдови (перебуває у складі Російської православної церкви) побували в Москві, причому за їхні поїздки нібито сплатив олігарх-утікач Ілан Шор. До програми візитів входили паломництва, а також інструкції з політичної агітації парафіян проти кандидатури чинної президентки Маї Санду, яка підтримує курс на зближення з ЄС та хоче переобратися на другий термін, та проти референдуму за євроінтеграцію. Додому священнослужителі повернулися з російськими банківськими картками "Мір", за якими згодом отримали зарплати та "фінансову допомогу церквам", стверджували журналісти.

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При цьому Молдавська митрополія заявляла, що не має жодного стосунку до поїздок священиків і не знає, хто їх організує. Проте пізніше зазначила, що організатором поїздок є Російська православна церква. Самі священики заперечували плани щодо політичної агітації своїх парафіян та отримання для цього грошей із Росії.

23 вересня вибухнув новий скандал. Священик із міста Бєльци розповідав на проповіді парафіянам про те, що Євросоюз - це поганий вибір для Молдови, з Європи "несуть гидоту", а в Кишиневі нібито впроваджують "гендерно-нейтральні туалети" у школах. Влада спростувала фейк. У Православній церкві Молдови його слова засудили. Коли відео з цитатами священнослужителя розійшлися соціальними мережами та ЗМІ, він заявив, що нічого подібного "не казав".

Купівля 130 тисяч голосів за 15 млн доларів

3 жовтня на спільному брифінгу Чернеуцяну та голова Антикорупційної прокуратури Віроніка Драгалін заявили, що олігарх Ілан Шор, що переховується у Москві, купив понад 130 тисяч голосів проти вступу Молдови до ЄС й на підтримку проросійських кандидатів на президентських виборах. Як наголошувалося, для підкупу виборців лише у вересні до Молдови, різними шляхами, надійшло 15 мільйонів американських доларів. 

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Фігурантам схем з підкупу виборців Молдови загрожує від 1 до 10 років позбавлення волі та штрафи до 1 млн леїв. У деяких випадках може бути застосовано й конфіскацію майна.

Драгалін закликала громадян, які брали участь у подібних схемах, йти на співпрацю зі слідством, аби уникнути покарання.

  • Як відомо з відкритих джерел, Ілан Шор та його дружина, співачка Жасмін, є друзями родини речника Кремля Дмитра Пєскова.
Теги:
Росія
ЄС
вибори
олігархи
РПЦ
Молдова
референдум
Придністров'я
Дмитро Пєсков
Мая Санду
пропаганда
Москва
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