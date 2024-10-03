РФ підкупила 130 тис. громадян Молдови, аби завадити країні вступити до ЄС
Молдовська влада заявила, що викрила операцію Росії з підкупу понад 130 тис. громадян Молдови з метою вплинути на голоси виборців та завадити країні вступити до Європейського Союзу
Про це пише Bloomberg та NewsMaker.
За словами глави національної поліції Молдови Віорела Чорнуецану, лише у вересні Росія перевела на рахунки молдаван $15 млн, аби ті поширювали дезінформацію, здійснювали провокації та напади на держустанови.
Зазначено, що такі платежі переказують на картки банку, повʼязаного з міноборони РФ. Водночас одержувачів інформують у Telegram, як голосувати й розповсюджувати неправдиву інформацію про ЄС.
"Росія прагне не тільки розбещувати виборців, але й спровокувати протести та дестабілізацію на території Молдови", - сказав глава поліції.
Очільниця антикорупційної прокуратури Молдови Вероніка Драгалін заявила, що громадянам, які відкрили банківські рахунки у РФ для отримання коштів у межах підкупу виборців, загрожує штраф, конфіскація майна або увʼязнення.
"Для ясності: людям, які беруть участь у цьому, загрожує не лише штраф понад 37 тисяч леїв (понад $2 тис., - ред.), а й конфіскація всіх коштів, що надійшли на іноземний рахунок... Ми маємо право заарештувати їхнє майно в Молдові: автомобілі, землю, будинки... Вам загрожує штраф, конфіскація (майна, - ред.) або навіть ув'язнення", - заявила вона.
Драгалін пояснила, що за підкуп голосів загрожує від 1 до 5 років за ґратами й штраф у розмірі понад 50 тис. леїв. Водночас глава антикорупційної прокуратури підкреслила: хто розкаже про схему, здасть незаконно отримані гроші та співпрацюватиме зі слідством - зможе уникнути покарання.
- Раніше Молдова звинуватила Росію у продовженні негативного впливу на неї, у тому числі через гібридні кампанії, втручання у вибори та війну проти сусідньої України.
- 30 вересня стало відомо, що Європейський Союз надає Молдові допомогу для запобігання можливих ризиків, що пов’язані із ймовірним втручанням Росії у внутрішні справи й політичні процеси країни.
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