РФ підкупила 130 тис. громадян Молдови, аби завадити країні вступити до ЄС

Про це пише Bloomberg та NewsMaker.

За словами глави національної поліції Молдови Віорела Чорнуецану, лише у вересні Росія перевела на рахунки молдаван $15 млн, аби ті поширювали дезінформацію, здійснювали провокації та напади на держустанови.

Зазначено, що такі платежі переказують на картки банку, повʼязаного з міноборони РФ. Водночас одержувачів інформують у Telegram, як голосувати й розповсюджувати неправдиву інформацію про ЄС.

"Росія прагне не тільки розбещувати виборців, але й спровокувати протести та дестабілізацію на території Молдови", - сказав глава поліції.

Очільниця антикорупційної прокуратури Молдови Вероніка Драгалін заявила, що громадянам, які відкрили банківські рахунки у РФ для отримання коштів у межах підкупу виборців, загрожує штраф, конфіскація майна або увʼязнення.

"Для ясності: людям, які беруть участь у цьому, загрожує не лише штраф понад 37 тисяч леїв (понад $2 тис., - ред.), а й конфіскація всіх коштів, що надійшли на іноземний рахунок... Ми маємо право заарештувати їхнє майно в Молдові: автомобілі, землю, будинки... Вам загрожує штраф, конфіскація (майна, - ред.) або навіть ув'язнення", - заявила вона.

Драгалін пояснила, що за підкуп голосів загрожує від 1 до 5 років за ґратами й штраф у розмірі понад 50 тис. леїв. Водночас глава антикорупційної прокуратури підкреслила: хто розкаже про схему, здасть незаконно отримані гроші та співпрацюватиме зі слідством - зможе уникнути покарання.

