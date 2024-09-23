Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Агресивна політика РФ робить нас мішенню, - очільник МЗС Молдови

Агресивна політика РФ робить нас мішенню, - очільник МЗС Молдови

Євген Козярін
23 вересня, 2024 понедiлок
05:52
Світ Молдова

Молдова звинуватила Росію у продовженні негативного впливу на неї, у тому числі через гібридні кампанії, втручання у вибори та війну проти сусідньої України

Зміст

Про це заявив під час виступу на Саміті майбутнього в ООН міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, передає Укрінформ.

"Агресивна політика РФ та її регіональні наслідки створюють значний негативний ефект для Республіки Молдова, робить її мішенню для гібридних загроз, таких як кібератак, дезінформаційних кампаній, які доповнюються спробами порушити громадський порядок та втручання у виборчу політику", - заявив він.

Попшой нагадав, що війська РФ продовжують незаконно дислокуватися в Придністровському регіоні Молдови. Він зазначив, що стурбованість щодо порушень прав людини в цьому регіоні викликає глибоке занепокоєння.

Міністр згадав і війну, яку понад два роки веде Росія проти України. За його словами, це виклик для принципів суверенітету й територіальної цілісності країн у центрі Європи.

"Ми рішуче відкидаємо будь-яку можливість загроз застосування сили проти територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави",- зазначив глава МЗС Молдови.

  • Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок раніше заявила про те, що підтримка України є гарантією виживання сусідньої Молдови.

Теги:
Україна
Росія
Молдова
Війна з Росією
гібридна війна
Читайте також:
Сергій Лавров
Автор Влад Дідусь
20 вересня, 2024 п'ятниця
"У повній бойовій готовності": Лавров обіцяє наслідки країнам, які допомагають Україні
Aero Azimuth
Автор Роман Яворський
20 вересня, 2024 п'ятниця
Нічний жах для росіян: все про Aero Azimuth – комплекс, що допоможе знешкоджувати не дрони, а екіпажі, які ними керують
Володимир Путін
Автор Ірена Моляр
21 вересня, 2024 субота
Малоймовірним виглядає, що Росія здатна завершити війну на своїх умовах, - Брайза
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 45.9
    Продаж 46.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
23 вересня
07:23
Генасамблея ООН
Генасамблея ООН ухвалила Пакт заради майбутнього попри протест Росії
07:23
Фото Марсу з супутника Mars Express
Ілон Маск розповів, скільки космічних кораблів SpaceX планує запустити на Марс протягом двох років
07:07
Оновлено
Обстріл Запоріжжя
Окупанти ввечері 22 вересня атакували КАБами Запоріжжя: 13 постраждалих
07:03
Огляд
Едем, Гонихмарник і чіпові війни – 5 книг про важливі речі
06:59
Україна завдала удару по російському складу боєприпасів біля Торопця: в ISW розповіли, як це вплине на бойову спроможність РФ
06:47
Оновлено
"Буян-М"
У Чорному морі перебуває один російський корабель
06:31
Стрілянина
В американському штаті Алабама невідомі зчинили стрілянину: 4 людини загинули, 17 поранені
05:32
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Сполучених Штатів
00:54
ЗСУ
Армія РФ просунулася в Торецьку та біля 6 населених пунктів на Донеччині, - DeepState
00:15
евакуація дітей
Через безпекову ситуацію у Сумах евакуюють вихованців будинку дитини
2024, неділя
22 вересня
23:51
ДТП
Виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншою автівкою: на Київщині в ДТП загинули двоє людей, є постраждалі
23:26
Оновлено
зсу артилерія
Від початку доби на фронті відбулося 121 боєзіткнення: РФ активізувалася на Куп'янському напрямку
23:17
Місяць
Навколо Землі тимчасово обертатимуться два Місяці: як це
22:49
Оновлено
"Метою були іноземні дипломати": у Пакистані підірвали автомобіль супроводу посла Росії
22:45
Ліквідований в України генерал російської митниці Ільдар Саїдов
В Україні ліквідували генерала російської митниці Саїдова, що попався на контрабанді і воював у "Штормі", - ЗМІ
22:29
новини Львівщини
Росіяни ввечері вдарили по Конотопу на Сумщині: влада закликала запастися водою
22:23
Ексклюзив
російська пропаганда
"Для Росії вигідні наративи не лише про те, що РФ є найкращою країною у світі": аналітик Голубов
22:17
Володимир Зеленський
"Саме цієї осені вирішується, що буде далі в цій війні": Зеленський розповів із ким зустрінеться найближчими днями
22:09
Вугледар. Донеччина
Ворог намагається оточити Вугледар, - DeepState
22:03
Ексклюзив
фейк
"Дуже багато часу втрачено": професор Айзенберг про російську пропаганду на Заході
21:55
Дональд Трамп
Трамп заявив, що у разі поразки на виборах не балотуватиметься у 2028 році
21:50
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 вересня: скільки коштує долар, євро та злотий
21:45
Албанія
"У стилі Ватикану": в Албанії планують створити нову державу для поміркованих мусульман
21:18
Курська область. Зруйнований міст, Сейм
Повторне забруднення продовжує рухатися рікою Сейм, - Міндовкілля
21:06
Володимир Зеленський та Джо Байден
"Жахлива думка": Зеленський розповів, що буде, якщо Байден не підтримає План перемоги
21:01
На фото: Рита Бурковська
"Час брати більшу відповідальність на себе": українська акторка Ріта Бурковська приєдналася до лав ЗСУ
20:55
Огляд
детонація у Тверській області
Пожежі на Ростовщині й у Підмосков'ї, вибухи на російських складах боєприпасів і безпілотники над різними областями РФ: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:49
Краматорськ, Костянтинівка обстріл
Армія РФ ударила по Краматорську: 5 поранених, 16-річна дівчина - у важкому стані
20:37
Ексклюзив
Нагірний Карабах
Чи закінчилася дискусія навколо Нагірного Карабаху: пояснює дипломат Чечелашвілі
20:35
На фото: Дитяче Євробачення
Дитяче Євробачення - 2024: Україну представлятиме Артем Котенко
20:25
Вовчанськ, Харківщина
Скоро будуть гарні новини: офіцер НГУ про ситуацію у Вовчанську
20:20
Ексклюзив
"Ворскла" - "Кривбас" 1:1 (19:00)
"Ворскла" рівна у силах з "Кривбасом", а "Полісся" зіграло у нічию з ЛНЗ: результати та розклад матчів і трансляцій 7-го туру УПЛ
20:18
Олександр Лукашенко
МЗС України засудило зустріч Лукашенка з ватажком "ДНР" Пушиліним
20:06
OPINION
Чому диктатори вдаряються в містику
20:05
Джеймс Девід Венс
Зеленський відповів кандидату у віцепрезиденти США Венсу: "Нехай почитає історію Другої світової війни"
19:43
Ексклюзив
Мішель Барньє
"Ситуація залишається непевною": дипломат Шамшур про результати виборів у Франції
19:05
пожежа у Ростовській області
У Ростові-на-Дону працювала ППО й після цього почалася сильна пожежа
19:00
Інтерв’ю
Володимир Кудрицький
Потрібно в терміновому порядку сфокусуватися на інженерному захисті наших електростанцій, - ексголова Укренерго Володимир Кудрицький
19:00
Інтерв’ю
путін
Основні думки Путіна - як зараз красиво вийти з війни та повернути Курщину, - політолог Орєшкін
18:36
На Київщини чоловік зайшов до сільської крамниці з автоматом і почав стрілянину
На Київщини чоловік зайшов до сільської крамниці з автоматом і почав стрілянину
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV