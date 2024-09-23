Агресивна політика РФ робить нас мішенню, - очільник МЗС Молдови
Молдова звинуватила Росію у продовженні негативного впливу на неї, у тому числі через гібридні кампанії, втручання у вибори та війну проти сусідньої України
Про це заявив під час виступу на Саміті майбутнього в ООН міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, передає Укрінформ.
"Агресивна політика РФ та її регіональні наслідки створюють значний негативний ефект для Республіки Молдова, робить її мішенню для гібридних загроз, таких як кібератак, дезінформаційних кампаній, які доповнюються спробами порушити громадський порядок та втручання у виборчу політику", - заявив він.
Попшой нагадав, що війська РФ продовжують незаконно дислокуватися в Придністровському регіоні Молдови. Він зазначив, що стурбованість щодо порушень прав людини в цьому регіоні викликає глибоке занепокоєння.
Міністр згадав і війну, яку понад два роки веде Росія проти України. За його словами, це виклик для принципів суверенітету й територіальної цілісності країн у центрі Європи.
"Ми рішуче відкидаємо будь-яку можливість загроз застосування сили проти територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави",- зазначив глава МЗС Молдови.
- Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок раніше заявила про те, що підтримка України є гарантією виживання сусідньої Молдови.
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