Агресивна політика РФ робить нас мішенню, - очільник МЗС Молдови

Про це заявив під час виступу на Саміті майбутнього в ООН міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой, передає Укрінформ.

"Агресивна політика РФ та її регіональні наслідки створюють значний негативний ефект для Республіки Молдова, робить її мішенню для гібридних загроз, таких як кібератак, дезінформаційних кампаній, які доповнюються спробами порушити громадський порядок та втручання у виборчу політику", - заявив він.

Попшой нагадав, що війська РФ продовжують незаконно дислокуватися в Придністровському регіоні Молдови. Він зазначив, що стурбованість щодо порушень прав людини в цьому регіоні викликає глибоке занепокоєння.

Міністр згадав і війну, яку понад два роки веде Росія проти України. За його словами, це виклик для принципів суверенітету й територіальної цілісності країн у центрі Європи.

"Ми рішуче відкидаємо будь-яку можливість загроз застосування сили проти територіальної цілісності та політичної незалежності будь-якої держави",- зазначив глава МЗС Молдови.