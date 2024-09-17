"Якщо Україна впаде, наступною буде Молдова": Бербок попередила про наміри Путіна
У вівторок, 17 вересня, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила на конференції, присвяченій занепокоєнню щодо розширення російського втручання в регіоні, про те, що підтримка України є гарантією виживання сусідньої Молдови
Про це повідомляє Reuters.
"Все, що ми робимо для підтримки України, також означає сприяння стабілізації у відносинах з Молдовою", - наголосила Бербок. - Зрозуміло, що найбільше турбує людей тут: якщо Україна впаде, Молдова буде наступною країною на черзі".
Бербок відвідала Кишинів разом із представниками Франції та Румунії в рамках Платформи партнерства з Молдовою.
Німеччина, один з ключових військових партнерів Києва в Європі, започаткувала цю платформу після російського вторгнення в Україну у 2022 році. Мета платформи - стабілізувати економіку Молдови та захистити її від російської дезінформації.
Президентка Молдови Майя Санду підтвердила, що країна все ще стикається з серйозними викликами і закликала партнерів посилювати свою підтримку.
"Війна Росії проти України, яку ми засудили з першого дня, завдала величезної шкоди нашій економіці, - заявила Санду. - Невизначеність, спричинена війною, продовжує серйозно гальмувати наш економічний розвиток і буде продовжувати гальмувати його доти, доки триватиме війна".
-
У Молдові викрили злочинне угруповання, яке допомагало громадянам Росії незаконно отримати посвідку на проживання або молдовське громадянство.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.24 Купівля 41.24Продаж 41.76
- EUR Купівля 45.82Продаж 46.52
- Актуальне
- Важливе