"Якщо Україна впаде, наступною буде Молдова": Бербок попередила про наміри Путіна

Про це повідомляє Reuters.

"Все, що ми робимо для підтримки України, також означає сприяння стабілізації у відносинах з Молдовою", - наголосила Бербок. - Зрозуміло, що найбільше турбує людей тут: якщо Україна впаде, Молдова буде наступною країною на черзі".

Бербок відвідала Кишинів разом із представниками Франції та Румунії в рамках Платформи партнерства з Молдовою.

Німеччина, один з ключових військових партнерів Києва в Європі, започаткувала цю платформу після російського вторгнення в Україну у 2022 році. Мета платформи - стабілізувати економіку Молдови та захистити її від російської дезінформації.

Президентка Молдови Майя Санду підтвердила, що країна все ще стикається з серйозними викликами і закликала партнерів посилювати свою підтримку.

"Війна Росії проти України, яку ми засудили з першого дня, завдала величезної шкоди нашій економіці, - заявила Санду. - Невизначеність, спричинена війною, продовжує серйозно гальмувати наш економічний розвиток і буде продовжувати гальмувати його доти, доки триватиме війна".