У Молдові викрили угруповання, яке допомагало росіянам незаконно отримати громадянство

Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на пресреліз Служби внутрішньої безпеки та боротьби із корупцією Міністерства внутрішніх справ Молдови (SPIA).

Зазначається, що згідно з матеріалами розслідування, до складу злочинного угруповання входили фізичні та юридичні особи, кожна з яких виконувала своє завдання. Для незаконної діяльності вони створили компанії, що пропонували консультації з питань міграції.

Слідчі встановили, що діяльність угруповання підтримували деякі співробітники Головного інспекторату міграції, в обов'язки яких входило схвалювати заяви іноземців на набуття або відновлення громадянства, а також на продовження права на перебування в Молдові.

Як уточнили в SPIA, члени злочинного угруповання знаходили громадян Росії, які бажали уникнути служби в армії або санкцій.

Ці люди прямо або через посередників зверталися до учасників угруповання, які за суми від $3000 до $10 000 пропонували їм допомогу в отриманні посвідки на проживання за фіктивними трудовими договорами або навіть у відновленні громадянства Молдови.

У виданні зазначають, що 12 вересня правоохоронці провели обшуки в офісах трьох компаній і Генеральному інспектораті міграції і вилучили понад $90 тис. і більше ніж €12 тис., а також документи, контракти, мобільні телефони та інші предмети, що стосувалися розслідування.

Повідомляють, що наразі розслідування триває.