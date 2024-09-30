"Це виклик": ЄС заявив про загрозу втручання Росії у внутрішні справи Молдови
Європейський Союз надає Молдові допомогу для запобігання можливих ризиків, що пов’язані із ймовірним втручанням Росії у внутрішні справи й політичні процеси країни
Про це заявив речник ЄС Пітер Стано, передає Укрінформ.
"Ризик закордонного втручання та різного роду маніпуляцій Росії проти Молдови є дуже реальним. Ми бачили це в минулому, і не лише у випадку із Молдовою, але й в інших країнах. Тож, за визначенням, існує така загроза, і це є викликом. Європейський Союз стоїть поряд із Молдовою, щоб запобігти цьому виклику. Ми робимо це на кількох рівнях", - йдеться у повідомленні.
За словами речника, ЄС включив Молдову в процес входження до ЄС, тому країна тісно координує з європейською стороною всі заходи з підготовки до членства, що дедалі більше зближає цю країну з Європейським Союзом.
Так, як наголосив Стано, ЄС підтримує стабільність та стійкість Молдови як у сфері економіки, так і у захисті від прямих зовнішніх загроз, включаючи кібератаки, пропаганду та інформаційні маніпуляції з боку Росії.
"Ми також допомагаємо Молдові зменшити свою енергетичну залежність від поставок з Росії - щоб вона могла уникнути шантажу, коли йдеться про постачання нафти й газу", - додав речник ЄС.
- Молдова звинуватила Росію у продовженні негативного впливу на неї, у тому числі через гібридні кампанії, втручання у вибори та війну проти сусідньої України.
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