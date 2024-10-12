Скільки платять рядовим проросійським агітаторам у Молдові: журналістка під прикриттям провела розслідування

Свої дії та спілкування з кураторами журналістка приховано знімала на відео чи робила скріншоти. За матеріалами розслідування у неї вийшов документальний фільм та об'ємна стаття.

З прибічниками Шора, а це переважно люди похилого віку, що симпатизують Росії та режиму Путіна, Ністор стала співпрацювати з 26 червня. Дівчина мусила ходити на політзаняття, роздавати друковану продукцію й виконувати план з навернення нових членів спільноти (вимагалася певна кількість нових людей до певної дати, за що обіцявся окремий фінансовий бонус).

Як наголошується, ті люди з низової та середньої ланок структури Шора у Молдові, з якими довелося спілкуватися журналістці, не приховували, що займаються подібною діяльністю виключно за гроші. Їхнє керівництво теж вважало цих осіб офіційно працевлаштованими й постійно вимагало виконання поставлених завдань, присутності на зібраннях, підзвітності.

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Оскільки російські платіжні системи у Молдові заблоковано, з учасницами агітації проти зближення з ЄС розразовувалися готівкою.

Мауріці, яка грала роль студентку в пошуку заробітку на літніх канікулах за три місяці праці (липень, серпень, вересень) обіцяли заплатити 2 700 молдавськиї леїв ($146,50). Але зрештою дали на тисячу менше, 1 700 леїв ($92).

Наприкінці розслідування журналістка зателефонувала до штабу Шора й запитала, чому вони платять гроші за агітацію проти вступу до ЄС та переобрання Маї Санду на повторний термін. У відповідь їй сказали, що й цьому нібито немає нічого протизаконно й відмовилися від подальших коментарів.

20 жовтня 2024 року одночасно з черговими президентськими виборами у Молдові відбудеться загальнонаціональний референдум щодо членства у Європейському Союзі.

Купівля 130 тисяч голосів за 15 млн доларів

3 жовтня на спільному брифінгу начальник генерального інспекторату поліції (ГІП) Молдови Віорел Чернеуцану та голова Антикорупційної прокуратури Віроніка Драгалін заявили, що олігарх Ілан Шор, що переховується у Москві, купив понад 130 тисяч голосів проти вступу Молдови до ЄС й на підтримку проросійських кандидатів на президентських виборах. Як наголошувалося, для підкупу виборців лише у вересні до Молдови, різними шляхами, надійшло 15 мільйонів американських доларів.

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Фігурантам схем з підкупу виборців Молдови загрожує від 1 до 10 років позбавлення волі та штрафи до 1 млн леїв. У деяких випадках може бути застосовано й конфіскацію майна.

Драгалін закликала громадян, які брали участь у подібних схемах, йти на співпрацю зі слідством, аби уникнути покарання.