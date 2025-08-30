До виборів у Молдові допущено блок уніоністів, що просуває об'єднання з Румунією
Виборчий "Блок національної єдності" розпочав свою агітаційну кампанію перед парламентськими виборами 28 вересня 2025 року у Молдові
Представники блоку стверджують, що його метою, серед іншого, є оголошення Республіки Молдова "другою румунською державою". Про це було заявлено під час урочистого зібрання уніоністів (так у Молдові називають прихильників об'єднання з Румунією), що мало місце 30 серпня у кишиневському парку Валя-Молілор, передає Newsmaker.md.
Блок утворено Партією національного возз'єднання "Вдома" (Acasă) на чолі з Валентином Долганюком та Націонал-ліберальною партією Молдови на чолі з Міхаїлом Северованом.
Блок має на меті:
– оголосити Республіку Молдова "другою румунською державою";
– наполягати на "негайному вступі Республіки Молдова до ЄС шляхом возз'єднання румунського національного простору";
– укласти з Румунією договір про "братерство", який передбачатиме об'єднання грошової, енергетичної, медичної, освітньої, дорожньої, соціальної тощо систем.
– провести територіально-адміністративну реформу, організувавши повіти та комуни за румунською моделлю;
– повернути "церкві народу – Бессарабській митрополії – всю спадщину, конфісковану режимом (комуніста - ред.) Вороніна".
- Фінансовані з Москви олігархом-утікачем Іланом Шором проросійські молдовські політпроєкти до вересневих парламентських виборів не допущені. Попри це комуністи та соціалісти у Молдові досі продовжують діяти на легальній основі.
