У Молдові 3 проросійські партії подали до ЦВК документи для реєстрації блоку на вибори
Три проросійські опозиційні партії Молдови "Соціалісти", "Серце Молдови" та "Майбутнє Молдови" 29 липня подали документи до ЦВК для реєстрації єдиного "Патріотичного блоку" для парламентських виборів 28 вересня
Про це повідомила молдовська служба "Радіо Свобода".
Відомо, що пізніше до блоку також приєднається комуністична партія.
За словами глави Партії соціалістів Ігоря Додона, обʼєднання називатиметься "Патріотичний виборчий блок соціалістів, серце і майбутнє Молдови". Він також сподівається, що до блоку приєднаються й інші партії, однак не уточнив які.
Центральна виборча комісія має 5 днів для ухвалення рішення щодо блоку. Наразі на виборах зареєстрували лише партію чинної президентки Маї Санду "Дія і солідарність", перелік якої має 101 кандидата.
- 22 липня Лідери партій соціалістів, комуністів, "Серце Молдови" й "Майбутнє Молдови" оголосили про плани обʼєднатися в єдиний блок для участі в парламентських виборах.
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