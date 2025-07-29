У Молдові 3 проросійські партії подали до ЦВК документи для реєстрації блоку на вибори

Про це повідомила молдовська служба "Радіо Свобода".

Відомо, що пізніше до блоку також приєднається комуністична партія.

За словами глави Партії соціалістів Ігоря Додона, обʼєднання називатиметься "Патріотичний виборчий блок соціалістів, серце і майбутнє Молдови". Він також сподівається, що до блоку приєднаються й інші партії, однак не уточнив які.

Центральна виборча комісія має 5 днів для ухвалення рішення щодо блоку. Наразі на виборах зареєстрували лише партію чинної президентки Маї Санду "Дія і солідарність", перелік якої має 101 кандидата.