Санкції проти РФ та підтримка України: Зеленський анонсував 2 нові безпекові угоди
Президент України Володимир Зеленський у Вашингтоні анонсував дві нові безпекові угоди з партнерами. Вони зокрема міститимуть підтримку санкцій проти Росії та вступ України в ЄЄ і НАТО
Про це повідомив Зеленський у Telegram.
"Будуть зараз і дві нові безпекові угоди. Там, в угодах, підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту - наших воїнів, усіх наших людей, відбудови. Все це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно", - написав президент.
Зеленський також анонсував щонайменше десять перемовин з лідерами країн. Зокрема зустріч у Конгресі США 10 липня.
"Сьогодні будуть зустрічі в Конгресі США - обидві партії, обидві палати. Ми цінуємо американську підтримку і будемо сьогодні говорити про те, як додати нашій взаємодії з Америкою ще більше хороших результатів – бажано далекобійних і далекосяжних", - додав він.
Крім того, президент України заявив, що незабаром очікується рішення, щодо літаків F-16 для України.
"Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 "петріотів" і десятки інших систем ППО, сьогодні - рішення по літаках", - написав Зеленський.
- У Вашингтоні підтвердили, що НАТО на саміті оголосить про надання Україні мінімального базового фінансування у розмірі 40 мільярдів євро протягом 2025 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.5 Купівля 40.5Продаж 40.97
- EUR Купівля 43.77Продаж 44.52
- Актуальне
- Важливе