Санкції проти РФ та підтримка України: Зеленський анонсував 2 нові безпекові угоди

Про це повідомив Зеленський у Telegram.

"Будуть зараз і дві нові безпекові угоди. Там, в угодах, підтримка санкцій проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту - наших воїнів, усіх наших людей, відбудови. Все це ми враховуємо в безпекових угодах саме так, як потрібно", - написав президент.

Зеленський також анонсував щонайменше десять перемовин з лідерами країн. Зокрема зустріч у Конгресі США 10 липня.

"Сьогодні будуть зустрічі в Конгресі США - обидві партії, обидві палати. Ми цінуємо американську підтримку і будемо сьогодні говорити про те, як додати нашій взаємодії з Америкою ще більше хороших результатів – бажано далекобійних і далекосяжних", - додав він.

Крім того, президент України заявив, що незабаром очікується рішення, щодо літаків F-16 для України.

"Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 "петріотів" і десятки інших систем ППО, сьогодні - рішення по літаках", - написав Зеленський.