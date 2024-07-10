У Вашингтоні підтвердили, що НАТО надасть Україні 40 млрд євро протягом 2025 року
Країни - члени НАТО на саміті оголосять про надання Україні мінімального базового фінансування у розмірі 40 мільярдів євро протягом 2025 року
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Крім того, члени Альянсу оголосять про свої наміри забезпечити сталий рівень допомоги Україні в галузі безпеки для досягнення нею перемоги.
"Сполучені Штати з гордістю підтримують ці зусилля. Наші внески Україні на виконання цього зобов'язання будуть зроблені за рахунок коштів, вже виділених Конгресом у додатковому бюджеті на національну безпеку, який президент Байден підписав у законі у квітні", - йдеться у повідомленні.
Раніше видання Reuters із посиланням на західноєвропейського дипломата повідомляло, що країни - члени НАТО погодились надати військову допомогу Україні на наступний рік у розмірі €40 млрд.
- У травні стало відомо, що Єнс Столтенберг запропонує державам-членам Північноатлантичного альянсу виділяти щонайменше €40 млрд на військову допомогу Україні кожного року.
- 14 червня повідомлялось, що міністри оборони країн-членів НАТО не погодили план фінансування України, що передбачає виділення €40 млрд на рік.
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