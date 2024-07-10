У Вашингтоні підтвердили, що НАТО надасть Україні 40 млрд євро протягом 2025 року

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Крім того, члени Альянсу оголосять про свої наміри забезпечити сталий рівень допомоги Україні в галузі безпеки для досягнення нею перемоги.

"Сполучені Штати з гордістю підтримують ці зусилля. Наші внески Україні на виконання цього зобов'язання будуть зроблені за рахунок коштів, вже виділених Конгресом у додатковому бюджеті на національну безпеку, який президент Байден підписав у законі у квітні", - йдеться у повідомленні.

Раніше видання Reuters із посиланням на західноєвропейського дипломата повідомляло, що країни - члени НАТО погодились надати військову допомогу Україні на наступний рік у розмірі €40 млрд.