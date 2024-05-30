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Столтенберг пропонуватиме державам НАТО щороку виділяти €40 млрд на допомогу Україні, - Reuters

30 травня, 2024 четвер
22:40
Світ Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонує державам-членам Північноатлантичного альянсу виділяти щонайменше €40 млрд на військову допомогу Україні кожного року

Зміст

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в НАТО.

"Нам потрібно підтримувати цей нинішній рівень підтримки як мінімум, щоб забезпечити передбачуваність, яка потрібна Україні, стільки, скільки це буде необхідно", - розповів співрозмовник інформаційного агентства.

Водночас він зауважив, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну держави НАТО надавали Києву близько €40 млрд щорічно.

Reuters зазначає, що пропозицію Столтенберга обговорюватимуть на зустрічі глав МЗС країн НАТО у п'ятницю, 31 травня.

  • 25 травня Столтенберг закликав країни-члени Альянсу зняти заборону для України атакувати переданою зброєю військові цілі в Росії.

Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
Єнс Столтенберг
НАТО
допомога Україні
підтримка України
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