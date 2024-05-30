Столтенберг пропонуватиме державам НАТО щороку виділяти €40 млрд на допомогу Україні, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в НАТО.

"Нам потрібно підтримувати цей нинішній рівень підтримки як мінімум, щоб забезпечити передбачуваність, яка потрібна Україні, стільки, скільки це буде необхідно", - розповів співрозмовник інформаційного агентства.

Водночас він зауважив, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну держави НАТО надавали Києву близько €40 млрд щорічно.

Reuters зазначає, що пропозицію Столтенберга обговорюватимуть на зустрічі глав МЗС країн НАТО у п'ятницю, 31 травня.