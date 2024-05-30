"Україна все ще може перемогти": Столтенберг назвав умову

Про це заявив генсекретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком неформальної зустрічі голів МЗС Альянсу в Празі, передає Укрінформ.

"Україна продовжує хоробро битися, але виклики, з якими вони (українці, - ред.) стикаються, є дедалі більшими та зростають. Україна все ще може перемогти, але лише за умови продовження значної підтримки від союзників по НАТО", - сказав Столтенберг.

Генсекретар Альянсу заявив, що на липневому саміті у Вашингтоні НАТО "поставить підтримку на міцнішу основу".

"У ході саміту НАТО у липні ми плануємо поставити нашу підтримку на більш міцну основу, включаючи забезпечення більшої ролі НАТО в координації безпекової допомоги та тренування, а також багаторічні фінансові зобов'язання", - сказав Столтенберг.

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Столтенберг також подякував Чехії за організацію зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

"Це важливий момент для підготовки до майбутнього саміту у Вашингтоні в липні, під час якого лідери обгорять подальші інвестиції у нашу безпеку, у зміцнення зв'язків із партнерами та нарощування підтримки для України. Ми також будемо тісніше співпрацювати з нашими Індо-Тихоокеанськими партнерами - Австралією, Новою Зеландією, Японією та Південною Кореєю, включаючи взаємодію у технологіях, кібернетичній безпеці та у протидії гібридним загрозам", - сказав Столтенберг.

30 травня у Празі почалася дводенна неформальна зустріч голів МЗС НАТО. Головні теми зустрічі - підготовка до вашингтонського саміту, збільшення підтримки України, розвиток співпраці з партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Вашингтонський саміт НАТО 2024 року відбудеться 9-11 липня і буде присвячений 75-річчю Альянсу, заснованого 4 квітня 1949 року після підписання Північноатлантичного договору у Вашингтоні.