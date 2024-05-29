Зеленського попросили цьогоріч не тиснути на членів НАТО у питанні вступу України до Альянсу, - The Telegraph

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерела.

Зазначається, що Німеччина та Сполучені Штати активно застерігали не пропонувати Києву чіткі часові рамки під час підготовки до дводенної зустрічі у Вашингтоні з нагоди 75-річчя організації.

"Вони дуже скептично ставляться до подальшого просування України по шляху до повноправного членства в НАТО цього року. США, можливо, не так стурбовані, як Німеччина, але є занепокоєння щодо загрози Росії для решти Альянсу", — повідомило джерело, знайоме з думкою адміністрації Байдена.

Союзники попросили Зеленського не вимагати від НАТО "неможливого", говорячи про прагнення України до членства у 2024 році.

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Згідно з джерелами, високопосадовці НАТО здійснили "управління очікуваннями" після саміту, після того, як було вирішено, що члени, які підтримують вступ України, включаючи Велику Британію, створили занадто великий тиск навколо цього рішення.

Зазначається, що існує занепокоєння, що питанню членства України дозволили домінувати на тогорічному саміті та створити розбіжності між державами-членами. Джерела стверджують, що подібний інцидент у Вашингтоні зіграє роль у питаннях Дональда Трампа щодо актуальності Альянсу напередодні президентських виборів у США.

Зеленського попросили уникати тиску на окремих союзників, щоб вони знову підтримали чіткий графік вступу України.

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Лідери НАТО запропонують те, що описується як "міст" або "шлях" до вступу, як демонстрацію підтримки цього процесу.

"Пакет підтримки, який зараз обговорюється, "підкреслить здатність України обирати власне майбутнє та продемонструє, що шлях до членства стає коротшим, оскільки вона захищається від російської агресії", - заявили двоє дипломатів.

У Вільнюсі Британія та Франція домагалися включення слова "запрошення" до підсумкової заяви саміту, щоб підтвердити, що це була політична перешкода, а не рішення, яке блокує членство України.

"Це не запрошення, але це найближча річ", — сказав дипломат про останню пропозицію.

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Пакет буде зосереджений на зміцненні ЗСУ, щоб забезпечити готовність України негайно приєднатися до НАТО, коли лідери Альянсу погодяться, що настав слушний час. Для цього НАТО візьме від США керівну роль у Рамштайнському процесі, групі з понад 50 союзників, які координують військову допомогу Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також намагався підштовхнути 32 члени Альянсу взяти на себе зобов’язання створити фонд у $100 млрд, щоб привести українську армію до "стандартів НАТО" шляхом поставок зброї та навчання.

Оскільки деякі країни-члени висловлюють скептицизм щодо загальної суми, зараз ведуться розмови про заміну фонду обіцянкою кожного союзника виділяти Києву відсоток витрат на оборону.