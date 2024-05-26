Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Важко придумати щось ще ближче, що б нас зближувало з НАТО, крім самого членства. У нас настільки широке поле співробітництва, в законодавчій сфері все опрацьовано, є в нас хартія про особливе партнерство, є рада "Україна - НАТО", яку створили на минулому саміті у Вільності, є в нас програма розширених можливостей і обмін розвідувальними даними, є співпраця, власне, практична, "Рамштайн" це все фіксує. Я думаю, що наступний крок - це було б, звичайно, запрошення. Саме оголошення запрошення все ще не вирішує до кінця справу", - заявив Джердж.

За його словами, для повноцінного вступу Україні до Північноатлантичного альянсу потрібно адаптувати законодавчі питання у нас та дочекатися процедури бюрократії в самому НАТО.

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"Можливо, ще буде якась формула запропонована знов, зокрема один з американських експертів, колишній працівник Державного департаменту, заявив, що потрібно побудувати міцний міст, який був би не з паперу, а з металу, щоб він був надійний і недовгий, а короткий (ідеться про шлях України в НАТО). Водночас є така формула, що не потрібно зайвих очікувань, щоб не було розчарувань, а ми ж багато не просимо і багато не хочемо, ми хочемо звичайного запрошення", - переконує кандидат політичних наук.

Очільник Громадської ліги "Україна - НАТО" нагадав, що наша країна понад 30 років співпрацює з НАТО, а зараз навіть використовує зброю Альянсу.

"Ми досягаємо цих стандартів, критеріїв у практичному плані й ми свій внесок робимо в безпеку, як ніхто. Я думаю, що така формула зближення з НАТО, як запрошення, могла б прозвучати. Проте будемо очікувати, не так багато часу залишилось, побачимо, що можуть запропонувати нам союзники", - підсумував Джердж.