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Експерт Розумний вважає, що Україна не отримає запрошення для вступу до НАТО під час майбутнього саміту

1 травня, 2024 середа
21:04
Світ НАТО

Політичний експерт доктор політичних наук Максим Розумний вважає, що Україні слід очікувати продовження випробувань у зв’язку з можливим неприйняттям до членства в НАТО на наступному саміті

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Той період, який нас чекає травень-червень - багатообіцяльний в сенсі подій світового масштабу. Власне цей Форум миру, який Україна ініціювала і багато країн підтримало, відбувається синхронно з аналогічною спробою консолідувати певну позицію і можливо навіть висунення певних пропозицій з іншого боку. Тобто ми знаємо, що Володимир Путін збирається їхати в Пекін і, можливо, звідти пролунають якісь заяви й буде означена якась позиція, яка до липня вже, так би мовити, якщо не кардинально змінить, то принаймні прояснить геополітичну ситуацію та протистояння цих двох таборів, наскільки воно гостре, наскільки воно безвихідне чи навпаки: ми побачимо якесь світло в кінці тунелю", - розповів політичний експерт.

За його словами, багато чого залежить від позиції Китаю й чи згодиться він знімати напругу і змушувати Росію уникати подальшої ескалації.

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"Від цього буде залежати те, що ми побачимо в липні, але це більше стосуватиметься, я думаю, атмосфери майбутнього саміту НАТО. Більшість наших партнерів є дуже поміркованими, дуже такими респектабельними демократіями, які не люблять сюрпризів і які чинять дуже зважено. Ми отримали всі сигнали про те, що запрошення не буде і про те, що нам треба готуватися до такої затяжної боротьби фактично наодинці, але з підтримкою наших західних партнерів. На найближчий час ця модель є робочою, а що може змінюватися? - лише гострота протистояння, гострота конфлікту", - підсумував Розумний.

  • Ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що питання вступу України до Альянсу буде розглянуто на липневому саміті у Вашингтоні.
  • Найвищий військовий орган НАТО - військовий комітет, проведе засідання 16 травня в Брюсселі, у якому візьмуть участь начальники Генеральних штабів Альянсу та колеги з України.  
Теги:
Україна
саміт НАТО
НАТО
вступ до НАТО
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