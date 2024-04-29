Командування НАТО і представники України: у Брюсселі збереться військовий комітет Альянсу, перша тема - агресія РФ

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Засідання очолить голова військового комітету адмірал Роб Бауер.

Засідання військового комітету НАТО й начальників оборонних відомств дозволить їм обговорити питання стратегічного значення для Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до військового комітету на першому засіданні для обговорення ключових пріоритетів і викликів Альянсу.

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Під час першої сесії начальники Генеральних штабів зустрінуться у форматі Ради Україна-НАТО, щоб обговорити агресивну війну Росії проти України, ситуацію на фронті та подальшу підтримку НАТО Україні.

Під час другої сесії генерал Каволі поінформує начальників оборонних відомств про прогрес, досягнутий у реалізації та здійсненності сімейства планів DDA, які були прийняті на Вільнюському саміті в липні 2023 року (під час підготовки до Вашингтонського саміту). Також будуть проводитися ширші дискусії щодо можливостей, інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, оборонного промислового потенціалу та стійкості суспільства.

Третю сесію очолюватиме генерал Лавінь і вона буде зосереджена на реалізації Концепції багатодоменних операцій і Програми розвитку бойових дій (WDA), яка містить план військової трансформації НАТО на наступні двадцять років. Більш широкі дискусії також будуть проведені щодо узгодження операцій та оборонного планування в рамках процесу оборонного планування НАТО.