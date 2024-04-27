Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Питання вступу України до НАТО підійматимуть на липневому саміті у Вашингтоні, - ексзаступниця генсека НАТО

Питання вступу України до НАТО підійматимуть на липневому саміті у Вашингтоні, - ексзаступниця генсека НАТО

27 квітня, 2024 субота
16:12
Світ Роуз Ґоттемюллер

Ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що питання вступу України до альянсу буде розглянуто на липневому саміті у Вашингтоні

Про це вона заявила в інтерв'ю LRT.

"Моя думка щодо членства України в НАТО полягає в тому, що Україна є кандидатом ще з часів Бухарестського саміту 2008 року. Звичайно, це тривалий час, і з того часу багато чого сталося. Однак факт залишається фактом: нічого не змінилося", - зауважила вона.

Ґоттемюллер пояснила, що наразі дехто з членів альянсу вважає, що Україна не повинна вступати до НАТО, поки триває війна. 

Читайте також: Як змусити Захід прийняти Україну в НАТО без умов?

"Це одна з точок зору. З моєї точки зору, Україна показала, що вона здатна забезпечити безпеку в чистому вигляді, тому що її збройні сили функціонують дуже добре. Вони показали, що здатні воювати і підтримувати оборону своєї країни", - запевнила ексзаступниця генсека НАТО.

За її словами, для альянсу "дуже важливо, щоб країна була здатна забезпечити чисту безпеку". 

"Тому я думаю, що Україна стане членом НАТО. Питання в тому, коли це станеться. І це питання буде поставлено на саміті НАТО у Вашингтоні в липні", - констатувала Ґоттемюллер.

  • 26 квітня до Києва приїхала міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, яка вступила на посаду минулого тижня. На зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою обговорили низку стратегічних і поточних тем, серед яких вступ України до ЄС і НАТО, санкції проти РФ, та спільне виробництво БПЛА.

Теги:
Україна
Росія
Війна з Росією
НАТО
вступ до НАТО
Читайте також:
Скадовськ, окупанти
26 квітня, 2024 п'ятниця
Колаборанти першої хвилі з Херсонщини вже сидять у в'язницях РФ або втекли, - мер Скадовська Яковлєв
Карта. Бахмут_2404
26 квітня, 2024 п'ятниця
ЗСУ вдалося вибити противника з двох позицій на Бахмутському напрямку, - комбат 92-ї омбр Федоренко
картина Леонардо да Вінчі "Мона Ліза"
26 квітня, 2024 п'ятниця
"Мону Лізу" можуть перемістити у підземну кімнату, адже картина викликає "розчарування громадськості"
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.43
    Купівля 39.43
    Продаж 39.93
  • EUR
    Купівля 42.24
    Продаж 42.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
27 квітня
16:10
напад з ножем
Приїхали з'ясувати стосунки: на Житомирщині вчитель порізав ножем своїх колишніх учнів
16:05
OPINION
Богдан Данилишин
Валютні резерви НБУ витрачає на підтримку гривні
15:37
рф влучила FPV-дроном у вантажний автомобіль
РФ влучила FPV-дроном у вантажний автомобіль біля Вовчанська: важко поранено водія
15:29
обстріл Херсон
Російська армія вдарила ракетою по Херсону: частково зруйновано заклад освіти
15:16
Віола фон Крамон
Верховною Радою керує не Стефанчук, а призначений Офісом президента Штучний: заява депутатки Європарламенту фон Крамон
15:10
Оновлено
Голову Броварської РДА Майбоженка заарештували на 2 місяці
15:09
Boeing E-4B
США уклали контракт на суму $13 млрд на розробку наступника "літака Судного дня"
15:04
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Теракт у "Крокус Сіті холі": в Москві заарештували 12-го підозрюваного
15:03
Оновлено
танк Abrams M-1
У ЗСУ заперечують новину Associated Press про нібито відведення танків Abrams з поля бою
15:02
Ексклюзив
Карта бойових дій: Авдіївка
"Ті, хто зайшов у цей клин, - смертники": військовослужбовець ЗСУ Варченко про просування ворога біля Очеретиного
14:36
окупант рф
Британська розвідка назвала основні причини вбивств серед російських військових
14:35
Депутатка ЄП
Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон порадила Україні включити представників опозиції до виконавчих органів влади
14:34
обстріл
На прикордонні Чернігівщини росіяни обстріляли пожежну частину
14:20
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Треба формувати спільний бойовий кулак: Безсмертний про Глобальний саміт миру у Швейцарії
14:20
Ексклюзив
Мирослав Чех
Війна на виснаження не на користь Росії, - історик Чех
14:02
Віктор Орбан
Через це страждає європейський середній клас, - Орбан заявив, що Україні треба давати менше грошей
14:02
В Одесі відкрили тимчасову експозицію, створену з 33-х куль
Зроблена із 33 куль: в Одесі до Великодня відкрили експозицію італійських та місцевих митців
13:57
Вокзал в Очеретиному
DeepState каже про втрату двох сіл біля Очеретиного, Генштаб не підтверджує
13:51
міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Поразка України призведе до "спеціальних військових операцій" Путіна у Центральній та Східній Європі, - голова МЗС Чехії
13:41
Ексклюзив
Чорне море, Крим
В "Інформаційному спротиві" назвали умови звільнення Криму та інших тимчасово окупованих територій
13:29
Україна Японія
Японія приєдналася до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей
13:26
Україна_Словаччина
"Якщо не уряд, то ми": у Словаччині за 12 днів зібрали понад €3,8 млн на снаряди для України
13:23
Дональд Туск
Одна з російських ракет впала за 15 км від польського кордону, - Туск
13:22
Євген Нищук
"Не обов’язково тільки актори": хто у Театрі Франка отримає бронь від мобілізації
13:11
Катаріна Матернова
"Україна на правильному шляху": посолка ЄС Матернова сподівається на старт переговорів із Києвом у червні
13:08
Кількість хворих на COVID-19 росте
За тиждень на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли понад 100 тис. українців
13:05
Ексклюзив
Мирослав Чех
Історик Чех: політична гра довкола мобілізації викликає подив та відчуття безвідповідальності
12:59
новини Львова
На Вербну неділю Епіфаній проведе богослужіння у Києво-Печерській лаврі
12:51
торнадо Омаха
У США проносяться руйнівні торнадо: сотні будинків зруйновано
12:42
Обстріл психлікарні у Харкові ракетами С-300: пошкоджено комунікації, пацієнтів не розподілятимуть до інших установ
12:35
Ексклюзив
Map. Крим_2404
Експерт Коваленко: для знищення усіх С-400 та С-300 в Криму потрібно 30 ракет ATACMS, наступною ціллю стане міст
12:31
Ілюстративне фото
Росіяни атакували інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині
12:26
Путін і Навальний
Розвідка США вважає, що Путін не наказував вбити Навального, - WSJ
12:08
OPINION
Олег Манчура
"Україна не має ядерної зброї, але якщо на нас нападуть — ми її застосуємо"
12:03
окупанти Маріуполь
Росіяни скасували святкування "9 травня" на ТОТ через страх перед протестами, - Нацспротив
11:53
У Києві чоловік напав із ножем на оператора АЗС
Відмовився налити бензин у бутель з під води: у Києві чоловік напав із ножем на оператора АЗС
11:23
Обстріл Вовчанська 27 квітня
Окупанти зранку атакували Вовчанськ: під завалами будинку загинув чоловік
11:18
Ексклюзив
звільнення з роботи
"Друзям все, а ворогам - закон": ексміністр соцполітики Рева про звільнення через родичів на ТОТ чи у РФ
11:18
електроенергія
У Кривому Розі й на Харківщині діють графіки відключень світла: ситуація в енергосистемі станом на 27 квітня
11:17
Прем'єр-міністр Грузії — Іраклій Кобахідзе
США попередили про зміну своєї політики щодо Грузії, якщо там схвалять закон про "іноагентів"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV