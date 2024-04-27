Питання вступу України до НАТО підійматимуть на липневому саміті у Вашингтоні, - ексзаступниця генсека НАТО

Про це вона заявила в інтерв'ю LRT.

"Моя думка щодо членства України в НАТО полягає в тому, що Україна є кандидатом ще з часів Бухарестського саміту 2008 року. Звичайно, це тривалий час, і з того часу багато чого сталося. Однак факт залишається фактом: нічого не змінилося", - зауважила вона.

Ґоттемюллер пояснила, що наразі дехто з членів альянсу вважає, що Україна не повинна вступати до НАТО, поки триває війна.

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"Це одна з точок зору. З моєї точки зору, Україна показала, що вона здатна забезпечити безпеку в чистому вигляді, тому що її збройні сили функціонують дуже добре. Вони показали, що здатні воювати і підтримувати оборону своєї країни", - запевнила ексзаступниця генсека НАТО.

За її словами, для альянсу "дуже важливо, щоб країна була здатна забезпечити чисту безпеку".

"Тому я думаю, що Україна стане членом НАТО. Питання в тому, коли це станеться. І це питання буде поставлено на саміті НАТО у Вашингтоні в липні", - констатувала Ґоттемюллер.