Питання вступу України до НАТО підійматимуть на липневому саміті у Вашингтоні, - ексзаступниця генсека НАТО
Ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що питання вступу України до альянсу буде розглянуто на липневому саміті у Вашингтоні
Про це вона заявила в інтерв'ю LRT.
"Моя думка щодо членства України в НАТО полягає в тому, що Україна є кандидатом ще з часів Бухарестського саміту 2008 року. Звичайно, це тривалий час, і з того часу багато чого сталося. Однак факт залишається фактом: нічого не змінилося", - зауважила вона.
Ґоттемюллер пояснила, що наразі дехто з членів альянсу вважає, що Україна не повинна вступати до НАТО, поки триває війна.
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"Це одна з точок зору. З моєї точки зору, Україна показала, що вона здатна забезпечити безпеку в чистому вигляді, тому що її збройні сили функціонують дуже добре. Вони показали, що здатні воювати і підтримувати оборону своєї країни", - запевнила ексзаступниця генсека НАТО.
За її словами, для альянсу "дуже важливо, щоб країна була здатна забезпечити чисту безпеку".
"Тому я думаю, що Україна стане членом НАТО. Питання в тому, коли це станеться. І це питання буде поставлено на саміті НАТО у Вашингтоні в липні", - констатувала Ґоттемюллер.
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26 квітня до Києва приїхала міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, яка вступила на посаду минулого тижня. На зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою обговорили низку стратегічних і поточних тем, серед яких вступ України до ЄС і НАТО, санкції проти РФ, та спільне виробництво БПЛА.
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