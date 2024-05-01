Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Балтійські країни підтримують запрошення України до НАТО, - міністр оборони Литви

Балтійські країни підтримують запрошення України до НАТО, - міністр оборони Литви

1 травня, 2024 середа
00:43
Війна з Росією НАТО, державний прапор України

Міністр оборони Литви Лаунас Кашюнас у Вашингтоні наголосив, що Росія не має права вето на розширення НАТО

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Балтійські країни підтримують запрошення України то НАТО, а Росія не має права вето на розширення Альянсу", - наголосив Кашюнас.

Він планує просувати цю позицію на саміті НАТО у США цього літа.

Читайте також: Як змусити Захід прийняти Україну в НАТО без умов

Міністр також висловив сподівання, що відновлення американської допомоги зможе стабілізувати ситуацію на полі бою в Україні. 

  • 26 квітня до Києва приїхала міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, яка вступила на посаду минулого тижня. На зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою обговорили низку стратегічних і поточних тем, серед яких вступ України до ЄС і НАТО, санкції проти РФ, та спільне виробництво БПЛА.

Теги:
Україна
Росія
Литва
НАТО
вступ до НАТО
Світ про Україну
Читайте також:
Сі Цзіньпін і Еммануель Макрон
29 квітня, 2024 понедiлок
Китай готовий стримувати РФ, щоб вийти на нову геополітичну угоду із Заходом, - експерт-міжнародник Краєв
30 квітня, 2024 вiвторок
У США прокоментували заяву міноборони РФ про збиті ATACMS
29 квітня, 2024 понедiлок
РФ ударила КАБами по Харкову: є поранені
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.39
    Купівля 39.39
    Продаж 39.88
  • EUR
    Купівля 42.19
    Продаж 42.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
1 травня
01:02
Вірмено-азербайджанський кордон
МЗС України привітало делімітацію кордону між Азербайджаном та Вірменією
00:58
Оновлено
Улан-Уде, пожежа
У Бурятії вирувала пожежа, згоріли дачні будинки, з частини Улан-Уде евакуювали жителів
00:45
Оновлено
акції протесту Тбілісі
Сутички під час протестів у Тбілісі: президентка Зурабішвілі закликала МВС негайно припинити розгін мирної акції
00:21
ракета Х-59
В Одесі пролунали вибухи
2024, вiвторок
30 квітня
23:53
Андрій Лунін, Реал, Ліга чемпіонів
"Реал" і "Баварія" зіграли внічию у першому півфіналі Ліги чемпіонів
23:43
Чанпен Чжао
Засновник криптовалютної біржі Binance Чжао сяде у в'язницю
23:26
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Єрмак закликав кардинала Дзуппі допомогти звільнити бойових медиків з російського полону
23:07
Ексклюзив
українські військові
Щойно в ЗСУ буде достатньо боєприпасів, наступ РФ, найімовірніше, закінчиться, - військовий експерт Самусь
23:05
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
"Затримки в постачанні допомоги підірвали довіру України до НАТО": Столтенберг окреслив, як це змінити
22:49
пенсіонери
"У Харкові пенсіонерів змушують створювати ударні дрони": російські фейки за 30 квітня
22:35
Ексклюзив
Макрон та Байден
"Протиядерна парасоля для країн-членів ЄС": нардеп Наливайченко про ймовірні плани Франції зі США
22:32
Окупанти демонструють на "розважальній виставці" розстріляні маріупольські трамваї, - міськрада
22:31
МЗС України
"Не порушує прав людини": МЗС надало нові роз'яснення про припинення консульських послуг для чоловіків за кордоном
22:21
олімпіада 2024
Франція відмовилась акредитувати російських "волонтерів", які зібрались на Олімпіаду-2024
21:52
Росія активізувала дезінформаційну кампанію
"Майдан-3 у травні": Росія активізувала дезінформаційну кампанію
21:46
Великдень
Для забезпечення правопорядку на Великдень залучать 23 тис. правоохоронців
21:35
Ексклюзив
навчання НАТО
ЗСУ є двигуном і локомотивом інтеграції України в НАТО, - нардеп Наливайченко
21:21
"Особливих результатів досягли щодо дронів": Зеленський провів низку військових нарад
21:19
Рада Європи
Комітет РЄ почав підготовку до створення спецтрибуналу для РФ
20:39
Дональд Трамп
Суддя оштрафував Трампа на $9 тис. під час розгляду справи про махінації та підкуп порнозірки
20:36
Ексклюзив
"Ми не все знаємо про ракетний арсенал РФ": у Defence Express розповіли про темпи виробництва "кинджалів"
20:03
Аналітика
Сергій Згурець
Німеччина передала ЗСУ зразки озброєння, яких немає навіть у бундесвері. Колонка Сергія Згурця
20:01
OPINION
Ігор Гулик
Орбан Трампові ока не виклює
19:46
ЗСУ генштаб війна з Росією
Сили оборони за добу відбили 80 атак російських військ
19:39
російські війська окупанти
Росія планує "вручати" мешканцям ТОТ електронні повістки, - Спротив
19:27
На фото: травесті-діва Монро
"Документи оформлені законно": діва Монро розповіла, чи може виїжджати за кордон та чи ходила в ТЦК
19:18
В Україні презентували 274 незаконно вивезені предмети археології, які повернула Естонія
19:17
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
"Баварія" - "Реал": букмекери дали прогноз на перший півфінал Ліги чемпіонів
19:15
Ексклюзив
мобілізовані росіяни
У РФ 84% осіб, яких можуть мобілізувати, налаштовані проти мобілізації, - керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 797-го дня війни: нічна атака на окупований Крим та нові системи ППО від Латвії
18:54
руйнування в Україні
Навчатимуться фахівці для відбудови України: уряд розподілив між регіонами 549 млн грн на оновлення майстерень у профтехах
18:48
У США прокоментували заяву міноборони РФ про збиті ATACMS
18:48
Олександр Лукашенко
"Набий їм морду": Лукашенко "благословив" білорусів, які поїдуть на Олімпіаду у нейтральному статусі
18:43
На фото: кадр з мультика "Скубі-Ду"
Netflix створить серіал за мультфільмом "Скубі-Ду" 
18:41
Інстаграм
Instagram оновлює свої правила, аби більше поширювати контент авторів з невеликою аудиторією
18:29
Найбільше штучне озеро в Україні завдяки прокуратурі повернуто громаді
Об’єкт міжнародного значення: державі повернули найбільше штучне озеро
18:26
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:15
Кевін Келсі (у світлій формі), "Олександрія" - "Шахтар"
Футболіст "Шахтаря" покинув чемпіонат України заради США
18:03
На фото: Фільм "Довбуш" показали в Сеулі
Українську стрічку "Довбуш" показали в Південній Кореї
18:03
Оновлено
Уночі в Криму лунали вибухи: Аксьонов заявив про атаку ATACMS, росЗМІ - про поранених військових РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV