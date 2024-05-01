Балтійські країни підтримують запрошення України до НАТО, - міністр оборони Литви
Міністр оборони Литви Лаунас Кашюнас у Вашингтоні наголосив, що Росія не має права вето на розширення НАТО
Про це повідомляє "Голос Америки".
"Балтійські країни підтримують запрошення України то НАТО, а Росія не має права вето на розширення Альянсу", - наголосив Кашюнас.
Він планує просувати цю позицію на саміті НАТО у США цього літа.
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Міністр також висловив сподівання, що відновлення американської допомоги зможе стабілізувати ситуацію на полі бою в Україні.
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26 квітня до Києва приїхала міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже, яка вступила на посаду минулого тижня. На зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою обговорили низку стратегічних і поточних тем, серед яких вступ України до ЄС і НАТО, санкції проти РФ, та спільне виробництво БПЛА.
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