Балтійські країни підтримують запрошення України до НАТО, - міністр оборони Литви

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Балтійські країни підтримують запрошення України то НАТО, а Росія не має права вето на розширення Альянсу", - наголосив Кашюнас.

Він планує просувати цю позицію на саміті НАТО у США цього літа.

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Міністр також висловив сподівання, що відновлення американської допомоги зможе стабілізувати ситуацію на полі бою в Україні.