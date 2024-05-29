"Є цікаві пропозиції": США заявили про "нову мову" щодо вступу України в НАТО на тлі наближення саміту Альянсу

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"У декларації саміту буде нова мова про прагнення України до членства. Вона не матиме повністю такий самий вигляд, як та, що ми мали торік (на саміті у Вільнюсі - ред.). Про це належить домовитися. Зараз в Альянсі є кілька дуже важливих і корисних ідей - деякі цікаві пропозиції", - сказала Сміт.

Водночас дипломатка назвала "малоймовірним" отримання Україною запрошення на вступ до Альянсу на саміті у Вашингтоні. Вона також зазначила, що робота над "українським пакетом", який готуються затвердити у Вашингтоні, наразі триває.

"Ми шукаємо шляхи інституціоналізації частини двосторонньої підтримки, яка надходить до України, і введення її до альянсу НАТО, щоб забезпечити більшу узгодженість цієї допомоги та забезпечити адекватний розподіл тягаря між Альянсом у нашій колективній підтримці України", - сказала Сміт.

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Крім того, посол США в НАТО повідомила про обговорення ідеї призначити куратора зусиль НАТО з допомоги Україні.

"Враховуючи всю поточну роботу всередині Альянсу, виникає питання, чи потрібен нам хтось тут, хто б керував усіма цими робочими потоками, які можна було б поєднати з деякими новими ініціативами, які будуть представлені на саміті... І ми шукаємо шляхи виявлення і забезпечення додаткових ресурсів для наших друзів в Україні... Це надсилало б корисний, стійкий сигнал Москві, що ніхто з нас нікуди не йде, а союзники по НАТО готові взяти на себе довгострокові зобов'язання перед нашими друзями в Україні", - сказала Сміт.

Вашингтонський саміт НАТО 2024 року відбудеться 9-11 липня і буде присвячений 75-річчю Альянса, заснованого 4 квітня 1949 року після підписання Північноатлантичного договору у Вашингтоні.