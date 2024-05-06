Тема вступу України до НАТО, зміцнення безпеки, - глава МЗС Польщі Сікорський про очікування від саміту Альянсу

Про це повідомляє RMF24.

"Я сподіваюся, що на саміті НАТО у Вашингтоні ми підтвердимо, що НАТО повернулося до свого коріння. Тобто до стримування агресивної Росії та демонстрації їй: до цього моменту і ні кроку далі", - заявив він під час свого візиту до Вашингтону, де триває підготовка до липневого саміту НАТО.

Сікорський зазначив, що сподівається окреслити "практичні плани щодо зміцнення безпеки України, щоб через кілька років вона могла приєднатися до євроатлантичних інституцій".

Однак водночас він застеріг від створення "нереалістичних очікувань" від саміту.

"І немає чого створювати нереалістичні очікування, які не можуть бути виконані. З іншого боку, оборонні бюджети в Європі збільшуються, Польща, як ви знаєте, є лідером тут, тому що вони повинні збільшуватися, тому що Росія вторгається в сусідні країни й загрожує нам", - зауважив очільник польського зовнішньополітичного відомства, додавши, що "НАТО - найпотужніший альянс в історії світу, він вже одного разу переміг Росію і переможе знову".

Окрім цього, під час свого візиту до Вашингтона Сікорський закликав Захід донести Путіна, партнери України готові до довготривалої підтримки та багаторічного конфлікту з Росією.

Стосовно того, коли може завершитись війна в Україні, Сікорський повторив свою тезу про те, що вона "може закінчитися за кілька хвилин одним телефонним дзвінком Путіна до Шойгу".

"Це агресивна колоніальна війна, і вона закінчиться тоді, коли агресор дійде висновку, що жертви не варті кінцевої мети. Але агресор ще не дійшов до цього висновку", - зауважив міністр.