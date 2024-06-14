Міністрам оборони НАТО не вдалося узгодити фінансування України у €40 млрд на рік
Міністри оборони країн-членів НАТО не погодили план фінансування України, що передбачає виділення €40 млрд на рік
Про це повідомив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції, передає "Європейська правда".
Він зазначив, що союзники продовжать узгоджувати це питання до саміту НАТО у Вашингтоні.
"Нам ще потрібно виконати роботу над узгодженням наших позицій щодо обсягу довгострокової фінансової допомоги та щодо вступу України до саміту у Вашингтоні", – заявив Столтенберг.
- 30 травня стало відомо, що Єнс Столтенберг запропонує державам-членам Північноатлантичного альянсу виділяти щонайменше €40 млрд на військову допомогу Україні кожного року.
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