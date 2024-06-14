Міністрам оборони НАТО не вдалося узгодити фінансування України у €40 млрд на рік

Про це повідомив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг на пресконференції, передає "Європейська правда".

Він зазначив, що союзники продовжать узгоджувати це питання до саміту НАТО у Вашингтоні.

"Нам ще потрібно виконати роботу над узгодженням наших позицій щодо обсягу довгострокової фінансової допомоги та щодо вступу України до саміту у Вашингтоні", – заявив Столтенберг.